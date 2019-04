Mängel in der Wohnung

Osnabrück.Mieter dürfen bei anhaltenden Klopfgeräuschen der Heizungsanlage die Miete mindern. Denn solche Geräusche beeinträchtigen den Wohnwert erheblich. Das Landgericht Osnabrück hielt für die Heizperiode eine Mietminderung von 25 Prozent für die betroffenen Räume für angemessen. Darüber berichtet die Zeitschrift „Das Grundeigentum“ des Eigentümerverbandes Haus & Grund Berlin. Und nicht nur das: Die Mieter hätten auch ein Zurückbehaltungsrecht in den Sommermonaten. Sie müssten also so lange nicht die volle Miete zahlen, bis der Mangel beseitigt ist.

Störung im Schlafzimmer

In dem verhandelten Fall hatte sich ein Mieter in den Wintermonaten über Klopfgeräusche beschwert. Diese traten in den Heizungsrohren auf, die in den Wänden verlegt waren. Besonders laut war das Klopfen im Schlafzimmer. Der Mieter minderte deshalb die Miete und machte zusätzlich ein Zurückbehaltungsrecht geltend. Die Vermieterin bestritt einen Mangel und klagte Mietrückstände ein.

Ohne Erfolg: Nach der Beweisaufnahme stand für das Gericht die Belästigung nicht mehr infrage. Wegen der Störungen im Schlafzimmer gingen die Richter von einer Beeinträchtigung aus. Daher war aus Sicht der Richter nicht nur die Mietminderung in der Heizperiode gerechtfertigt. Auch in den Sommermonaten habe der Mieter ein Zurückbehaltungsrecht – zumindest bis zur Höhe der Mietminderung. Dieses Recht soll den Vermieter dazu bringen, den Mangel zu beseitigen. dpa

