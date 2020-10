mehr als guter durchblick

FENSTER-TRENDS: Fenster sollen nicht nur einfach einen Blick nach draußen gewähren, sie sollen auch umweltfreundlich, sicher und schick sein. Welche Trends aktuell angesagt sind.

Fenster ist nicht gleich Fenster. Einfach nur quadratisch, praktisch, gut – das ist Schnee von gestern. Bauherren haben die Wahl zwischen verschiedenen Fensterkonstruktionen, wie zum Beispiel Dreh-, Kipp- oder Schiebekonstruktionen, Integralfenstern, Verbund- oder Kastenfenstern. Und das noch aus den unterschiedlichsten Materialien, von Holz über Metall und Kunststoff bis hin zu Kombinationen aus den verschiedenen Materialien mit Glas. Heute haben Fenster Eigenschaften, die weit über einen guten Durchblick hinausgehen. Die aktuellen Trends:

Große Glasflächen

„Beliebt sind bodentiefe Fenster und große Panoramascheiben“, sagt Jürgen Benitz-Wildenburg vom Institut für Fenstertechnik. Und das möglichst nicht nur im Erdgeschoss, sondern im ganzen Haus. Denn sie lassen viel Tageslicht herein und eröffnen Sichtachsen in den Garten und die Umgebung. Der Experte warnt aber: „Große Fenster sind bei der Montage anspruchsvoll und brauchen einen wirksamen Sonnenschutz.“

Schmale Rahmen

„Insgesamt ist zu beobachten, dass die Fensterrahmen immer filigraner werden“, sagt Frank Lange, Geschäftsführer des Verbandes Fenster + Fassade. Um dem Wunsch vieler Bauherren nach einem eleganten Design zu entsprechen, werden Fensterkonstruktionen so im Tragwerk der Fassade platziert, dass keine Einspannblendrahmen mehr zu sehen sind.

Individuelle Optik

Klassisches Weiß geht immer. „Aktuell im Trend liegen aber dunkle, meist anthrazitfarbene Fensterrahmen, die aus Kunststoff, Holz oder Metall hergestellt werden, sagt Benitz-Wildenburg. Kunststofffenster, die mit Folien beschichtet sind, lassen sich jedem Baustil anpassen. „Bei größeren dunklen Kunststofffenstern besteht die Gefahr, dass sich der Rahmen bei Hitze zu stark verformt und das Scheibenglas bricht oder die Fenster klemmen“, warnt er. Wer Wert auf Natürlichkeit legt, nimmt Holzfenster. Die halten auch höherer Wärmeeinstrahlung stand, so der Experte.

Gute Bedienbarkeit und Komfort

Groß ist die Nachfrage nach leicht handhabbaren Griffen und automatisierten Elementen für das Öffnen und Schließen der Fenster. „Das ist gerade bei großen, schweren Fenstern ein wichtiges Thema“, sagt Benitz-Wildenburg. Das gilt auch beim Sonnenschutz, ohne den Panoramafenster gar nicht denkbar wären. Denn die Räume würden an sonnigen Tagen schnell überhitzen. „Hier werden gern elektrische Steuerungen für Außenjalousien oder auch Zeitschaltuhren genutzt, um die Temperatur im Haus auch bei Abwesenheit zu regulieren.“ Lange fügt ergänzend hinzu: „Motorisch betriebene, per App oder Fernbedienung ansteuerbare Elemente gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen.“ Damit können Fenster oder Fenstertüren automatisch zum Lüften geöffnet und bei Regen oder Wind wieder geschlossen werden. Im Sommer kann die automatische Nachtauskühlung für ein angenehmes Raumklima sorgen. a

