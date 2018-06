Mieter müssen für Schäden aufkommen

Anzeige

Berlin.Risse in den Fliesen, ein loser Griff am Fenster, die WC-Spülung läuft ständig – zu Mängeln kommt es in Mietwohnungen immer wieder. Nicht selten gibt es Streit, wer für die Reparaturen zuständig ist – Mieter oder Vermieter?

Im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB, Paragraf 535) heißt es: „Der Vermieter hat die Mietsache dem Mieter in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand zu überlassen und sie während der Mietzeit in diesem Zustand zu erhalten.“ Das bedeutet: „Der Vermieter ist für alle Reparaturen an der Wohnung und an dem Gebäude sowie an dem mit ihr vermieteten Zubehör zuständig“, sagt Gerold Happ vom Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland. Wer hinterher die Kosten trägt, hängt aber davon ab, wie die Schäden entstanden sind.

Pflichten des Eigentümers Immer Sache des Vermieters sind laut Annett Engel-Lindner vom Immobilienverband Deutschland feuchte Decken und Wände. Eine Ausnahme liegt nur vor, wenn die Feuchtigkeit auf ein fehlerhaftes Lüftungsverhalten der Mieter zurückzuführen ist. Auch unvorschriftsmäßige Elektroleistungen, undichte Wasserrohre, morsche Dielen und Türschwellen, unzureichende Beheizung, mangelnder Schallschutz sowie sonstige Baumängel gehören zu den Problemen, um die sich der Vermieter kümmern muss. dpa

Geht während der Mietzeit etwas durch Verschleiß kaputt, dann ist es Sache des Vermieters, für die Reparatur aufzukommen. Manche Reparaturen müssen Mieter aber auch selbst tragen – etwa dann, wenn sie Schäden selbst verursacht haben.