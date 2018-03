Nachbarn im eigenen Haus?

Anzeige

Warum nicht gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen? Mit einer Einliegerwohnung bietet das Eigenheim nicht nur der eigenen Familie ein Zuhause. Es kann auch Mieteinnahmen bringen. Eine Einliegerwohnung ist eine Wohnung in einem Eigenheim, die selbstständig vermietbar ist. „Es muss nicht immer die klassische Singlewohnung im Dachgeschoss oder in der unteren Etage sein. Auch eine zweite Wohnung in einem Doppelhaus kann zu einer Einliegerwohnung werden“, erklärt Annett Engel-Lindner vom Immobilienverband Deutschland. „Entscheidend ist, dass sie sowohl einen separaten Zugang als auch überschneidende Räume mit der Hauptwohnung hat.“ Warum – und warum nicht – sollten Bauherren diese extra Investition tätigen?

Was spricht für eine Einliegerwohnung?

1 MIETEINNAHMEN: „Sie sind der häufigste Grund, sich für eine Einliegerwohnung zu entscheiden“, sagt Julia Wagner vom Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland. Sie rät, im Vorfeld genau durchzurechnen, ob die Mieteinnahmen die zusätzlichen Kosten decken. Möglich ist auch eine Vermietung als Ferienwohnung. Oder: „Eine Einliegerwohnung ist ideal als Alterssitz für die Eltern. Sie leben in ihrer eigenen Wohnung, sind aber nah bei den Kindern“, ergänzt Wagner. Wichtig ist, an Verwandte nicht wesentlich unter dem Marktwert zu vermieten, denn sonst sind die mit der Vermietung zusammenhängenden Kosten steuerlich nicht voll abziehbar. 2 ALTERSVORSORGE: Häufig wird die Einliegerwohnung erst vermietet, wenn die Kinder bereits aus dem Haus sind. Dann lässt sich mit den Mieteinnahmen beispielsweise die Rente aufbessern. Zu diesem Punkt gehört noch ein weiterer Aspekt: Die abgeschlossene Wohnung im selben Haus ist besonders praktisch, wenn man im Alter täglich Hilfe benötigt. Pflegekräfte haben kurze Wege und können sich in ihrer Freizeit zurückziehen. 3 SONDERKÜNDIGUNGSRECHT: Gerade wenn man unter einem Dach wohnt, sollte die Chemie zwischen Vermieter und Mieter stimmen. Doch hier hat die Einliegerwohnung einen Vorteil: „Klappt das p

p Miteinander gar nicht, hat der Vermieter ein Sonderkündigungsrecht“, erläutert Engel-Lindner. Wohnt er im selben Haus mit nicht mehr als zwei Parteien, gelten übliche Kündigungsfristen nicht.