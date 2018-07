Nachhaltigen Anbau erkennen

Anzeige

Es ist ein Wald wie jeder andere. Bis auf diese Buchstaben, die Förster zu Demonstrationszwecken auf ein paar gefällte Stämme gesprüht haben: PEFC. Die Buchstaben stehen für das „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“, das heißt, das Programm befasst sich mit der Anerkennung für Waldzertifizierung, und zeigt an, dass dieser Wald nahe Paderborn nachhaltig ist.

Das PEFC-Zeichen gilt gemeinsam mit dem des „Forest Stewardship Council“ (FSC) – also Rat der Wald-Verwaltung – als das wichtigste Kennzeichen für Verbraucher in diesem Bereich. Die Labels befinden sich an vielen Produkten: an Grillkohle und Zahnstochern sowie an Schulheften und auf Kochlöffeln.

Begriffe wie biologisch, fair, natürlich sind nicht nur für Lebensmittel und Kleidung in aller Munde, sondern auch für solche Holzprodukte. Der Werkstoff war zwar nie out, aber er erlebt eine neue Beliebtheit unter dem Stichwort Nachhaltigkeit. Doch: Wann ist Holz eigentlich gesichert nachhaltig produziert?