Nester unter Schutz

Hilpoltstein.Auch wenn die Schwalben inzwischen ihre Nester und das Land in Richtung Winterquartier Afrika verlassen haben, dürfen Hausbesitzer die Nester nicht entfernen. Sie stehen bundesweit das ganze Jahr über unter Naturschutz. Darauf weist der Landesbund für Vogelschutz in Bayern hin. Die Vögel sind standorttreu – kehren also nach dem Winter zurück zu ihren Nestern. Wer die Lehmhöhlen wegen Bauarbeiten entfernen muss, braucht eine Genehmigung der zuständigen Naturschutzbehörde. Es kann dann sein, dass man als Auflage erhält, ein künstliches Ersatznest aufzuhängen.

Hausbesitzer ärgern sich oft über den Dreck, den die Vögel verursachen. Im Herbst, wenn sie ausgeflogen sind, können sie sich den Nestern gut nähern und die Fassade reinigen. Unter den Nestern lassen sich Kotbretter anbringen – sie verringern die Verschmutzung künftig.

Wer bereits ein Kunstnest hat, sollte dieses alle paar Jahre abnehmen und reinigen – auch um Parasiten und möglicherweise verendete Küken zu entfernen. Wer seine Schwalben diesen Sommer vermisst hat, sollte insbesondere im Nest nachsehen. Denn die Tiere nehmen Nester mit toten Küken oft nicht mehr an. dpa

