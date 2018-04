Neues Heim für neue Bedürfnisse

Anzeige

Standort: Während junge Familien ihr Eigenheim gern im Grünen bauen, zieht es ältere Leute oft in belebtere Gegenden. „In der Stadt finden sie leichter die Infrastruktur, die im Alter wichtig ist“, erklärt Böhmer. Eine gute Verkehrsanbindung, Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, Unterhaltung und Kultur gewinnen an Bedeutung – das alles bietet oft auch schon die nächstgrößere Ortschaft unweit des bisherigen Wohnortes. Ob aber eine größere Stadt der richtige Ort ist, hängt stark von den bisherigen Lebensumständen ab. „Wer lange und gern auf dem Land gelebt hat, wird im Alter nicht mehr in die Stadt ziehen“, sagt Böhmer.

Grundriss: Praktisch ist ein ebenerdiges barrierefreies Haus. Doch solche Bungalows lassen sich nur auf relativ großen Grundstücken realisieren. Die sind teuer und rar. „Ein zweistöckiges Haus kann aber auch eine gute Lösung sein, wenn es zweckmäßig geplant und eingerichtet wird“, erklärt Hackler. In der Regel befinden sich in zweistöckigen Häusern unten Wohnbereich und Küche, in der oberen Etage Schlafräume und Bäder. Das kann zum Problem werden, wenn die Mobilität nachlässt. „Es ist durchaus möglich, diese übliche Aufteilung umzudrehen“, erklärt Windscheif. Alternativ: „Ein Personenaufzug bringt zum Beispiel einen großen Gewinn an Komfort und Bewegungsfreiheit“, sagt Hackler.

Alltagshelfer: Technische Lösungen tragen dazu bei, dass Menschen lange selbstständig in ihrem Zuhause leben können. „Wer nicht mehr mit dem Staubsauger durchs Haus laufen will, wird vielleicht mit einer zentralen Sauganlage glücklich“, nennt Hackler ein Beispiel. Dabei wird ein Staubsauger im Keller oder Hauswirtschaftsraum platziert und an ein Rohrsystem angeschlossen. Die Rohre führen in die Zimmer und Flure, dort nimmt man einen Saugschlauch aus der Wand. Praktisch sind auch Lichtleisten vom Schlafzimmer ins Bad, ebenerdige Duschen und Küchen, bei denen die Schränke nach unten gezogen werden können. „Wenn so etwas gleich bei der Planung des Hauses berücksichtigt wird, ist es günstiger, als es später nachzurüsten“, weiß Experte Hackler.

