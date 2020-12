Niedrige Zinsen, hohe Preise

Berlin/Rostock.Wer sich im Laufe des neuen Jahres eine Immobilie zulegen will, beschäftigt sich schon jetzt mit der Finanzierung. Im Blickpunkt stehen dabei Eigenkapital für das Eigenheim und klassisch die Zinsen, verbunden mit der Frage, gehen sie 2021 rauf oder runter? Genau weiß das keiner. Fachleute erkennen zumindest zwei Trends: Baufinanzierungen bleiben günstig, die Immobilienpreise steigen weiter an.

Beides hat auch mit den Folgen der Corona-Pandemie zu tun. Sie bringt viele Unternehmen in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Um den konjunkturellen Totalabsturz zu vermeiden, hat der Staat milliardenschwere Hilfspakete aufgelegt. Zugleich überschwemmt die Europäische Zentralbank (EZB) den Markt zusätzlich mit billigem Geld.

Daran wird sich voraussichtlich 2021 wenig ändern. Es „zeichnet sich keine Veränderung der expansiven Geldpolitik der EZB ab“, sagt Jens Tolckmitt, Hauptgeschäftsführer des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (vdp), dem große Immobilienfinanzierer angehören.

Das günstige Geld sollen Banken zu akzeptablen Konditionen an Verbraucher weitergeben, damit diese Kredite aufnehmen. Das viele Kapital drückt nicht nur die Sparzinsen, sondern hält auch die Bauzinsen unten. Diese „dürften deshalb auf absehbare Zeit niedrig bleiben“, stellt Tolckmitt fest.

Eigenheime immer teurer

Diese Einschätzung teilt Stephan Tietz von der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern: „Es ist am Markt nicht erkennbar, dass die Zinsen nach oben gehen.“ Er rechnet nur mit leichten Schwankungen, wie es sie ebenfalls 2020 gab.

Einerseits ist dies für angehende Bauherren beruhigend. Andererseits bedeutet es nicht, dass sie mit allzu lockeren Kreditvergaben rechnen sollten. Ein sicherer Job, etwa als Beamter, wird in Corona-Zeiten wieder stärker berücksichtigt. Die größere Hürde heißt Eigenkapital. „Den Zugang steuern die Baufinanzierer eventuell über höhere Eigenkapitalquoten, um Risiken zu reduzieren“, vermutet der Verbraucherschützer.

Wer an billiges Baugeld will, wird als Sicherheit mehr Eigenkapital mitbringen müssen: „Dreißig Prozent verbessert die Finanzierung. Eine 100 Prozent-Finanzierung wird zu deutlich schlechteren Bedingungen zu bekommen sein.“

Niedrigen Zinsen stehen stetig steigende Immobilienpreise gegenüber. Vor allem in großen Städten und deren Umland werden Eigenheime und Eigentumswohnungen immer teurer. Nicht nur, weil Bauland knapp ist. Sondern auch, weil die Nachfrage das Angebot auch in Zukunft bei weitem übertreffen wird und professionelle Anleger den Run anheizen. „Selbstnutzer kommen kaum zum Zuge“, beobachtet Reiner Braun, Vorstandsvorsitzender des auf Immobilien spezialisierten Beratungs- und Forschungsinstituts empirica aus Berlin. Verbraucher könnten Kosten von einer halben Million Euro und mehr für die eigenen vier Wände selbst bei günstigen Zinsen kaum auffangen, wenn sie gleichzeitig mehr Eigenkapital bräuchten. „Früher sind sie an der Eintrittsschwelle Zinsen gescheitert, heute am Eigenkapital.“

Hohe Tilgung nötig

Bei einem Kaufpreis von 500 000 Euro entsprechen 30 Prozent Eigenkapital rund 150 000 Euro. Bei angenommenen 0,5 Prozent Zinsen wäre das Darlehen über 350 000 Euro an sich zu stemmen. Haus und Wohnung bis zur Rente schuldenfrei zu bekommen, erfordert jedoch eine hohe Tilgung. Braun kalkuliert mit sieben bis acht Prozent. Verbraucherschützer Tietze rät, eine lange laufende Finanzierung – etwa über 30 Jahre – zu wählen, um die Belastung besser zu verkraften.

Braun sieht noch ein anderes Problem für Verbraucher: Sie müssen erstmal ein passendes Objekt finden. Wer sucht, sollte früh mit der Bank den Kreditrahmen abstecken. Das spart lange Gespräche, wenn das Traumhaus greifbar ist. tmn

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.12.2020