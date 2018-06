Niedrigere Miete wegen Gerüst

Anzeige

Berlin.Sommer, Sonne, Balkon – besonders in Großstädten genießen viele Mieter in den warmen Monaten Sitzgelegenheiten im Freien. Doch was, wenn plötzlich ein Baugerüst die Aussicht versperrt und die gerade erst angepflanzten Blumen unter Baustaub verschwinden? Überraschen dürfen Vermieter ihre Mieter mit solchen Maßnahmen nicht, sagt Gerold Happ vom Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland im Interview. Schließlich kann ein Gerüst vor dem Fenster erhebliche Einschränkungen für den Alltag mit sich bringen.

Darf ein Baugerüst jederzeit aufgestellt werden?

Gerold Happ: Nein, ich muss das als Vermieter immer ankündigen. Dabei muss man unterscheiden zwischen Instandhaltung und Modernisierung. Bei Modernisierung muss ich das langfristig, also spätestens drei Monate vor Beginn der Arbeiten in Textform ankündigen.