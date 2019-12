Obstbäume retten die Welt

Eine Schülerin hat es vorgemacht: Der Einzelne kann etwas für das Klima tun. Nun will nicht jeder persönlich so aktiv sein wie Greta Thunberg. Oder seinen Alltag im Sinne der Nachhaltigkeit komplett umkrempeln und etwa auf ein Auto verzichten. Aber schon mit kleinen Veränderungen lässt sich etwas zur Abmilderung des Klimawandels beitragen. Etwa im eigenen Garten – wir präsentieren drei grüne Vorsätze zum Jahreswechsel für Gartenbesitzer.

Auf den Richtigen setzen

Bäume binden Kohlendioxid, kurz CO2, langfristig – vor allem, wenn man darauf achtet, dass ihr Holz später weiterverbaut wird und die Blattmasse durch Verrottung in den Boden übergeht und das CO2 dort gebunden bleibt. Schlecht wäre es, den Baum zu verbrennen und so den Stoff wieder in die Luft abzugeben.

„Ein Obstbaum ist ein Win-win auf vielen Ebenen: Neben der CO2-Bindung tut man mit der Blüte und den Früchten Gutes für Insekten und Vögel“, sagt Selders. Ganz zu schweigen davon, dass man selbst jedes Jahr Ernte einfahren kann. Ein weiteres Plus: Da Obstbäume hartes Holz bilden, könnte man am Ende eines jahrzehntelangen Baum-Lebens das Holz einem Schreiner geben und Möbel bauen lassen.

Selders betont: Der richtige Baum muss zum Standort passen, wenn er der Umwelt helfen soll. Denn nur wenn der Baum im passenden Boden steht und das richtige Maß an Sonne und Schatten bekommt, kann er gut gedeihen – und folglich viel CO2 aufnehmen.

Und Experte Selders hat noch einen guten Tipp: Wer keinen Platz für einen Baum hat, sollte eine „bunte Hecke“ setzen. „Nicht nur Kirschlorbeer oder den Lebensbaum nehmen, sondern verschiedene blühende Gehölze wie zum Beispiel die Schlehe beimischen.“ Und: „Dazwischen sollte auch etwas Immergrünes stehen, das dicht wächst. Denn viele Tiere brauchen Versteckmöglichkeiten.“

Verschiedene Pflanzen wählen

Denn wer möglichst viele verschiedene Pflanzen setzt, hilft damit den Tieren. „Vielfalt ist eine Chance aufs Überleben“, sagt Marja Rottleb, Garten-Referentin beim Naturschutzbund Deutschland, kurz Nabu. Gibt es viele verschiedene Pflanzenarten, hilft dies vielen Tierarten – und umgekehrt. Sonst finden etwa spezialisierte Insekten wie manche Schmetterlinge oder Vögel keine Nahrung mehr und die Pflanzen können sich nicht vermehren.

Statt nur eine Rasenfläche zu pflegen, sollte man möglichst Beete mit einer Vielfalt an Pflanzen anlegen. Vielleicht in einem Eck noch Wiesenpflanzen aussäen, die nicht regelmäßig dem Mäher zum Opfer fallen. Die bereits erwähnten wertvollen CO2-Speicher Bäume und Sträucher setzen, die vielen Tieren Nahrung und Lebensraum bieten. All diese Maßnahmen übrigens machen nicht viel Arbeit – meist sogar weniger als die wöchentliche Pflege des Rasens. Es ist aber auch wichtig, auf heimische Pflanzen und am besten auf Wildarten zu setzen, betont Nabu-Expertin Rottleb. Zum einen können Exoten nicht die Bedürfnisse der heimischen Tiere bedienen, zum anderen sind meist nicht die schönsten Blüten die besten für die Tiere. Denn oftmals können Insekten die stärker gefüllten Blüten von Züchtungen deshalb nicht nutzen, weil die vielen Blütenblätter den Zugang zum Nektar im Inneren behindern. Wenn die hochgezüchteten Pflanzenformen überhaupt Pollen und Nektar produzieren. Forsythien, Hortensien und Geranien etwa sind steril.

Sterile Schnittblumen ohne Pollen, zu ihnen gehören auch manche Sonnenblumen-Sorten, werden teils auf den Samentütchen als solche beworben. Ungefüllte Pflanzen erkennt der Laie aber auch so leicht: Sie haben viel weniger Blütenblätter und oftmals sind Staubblätter mit Pollen gut sichtbar.

Blumenerde ohne Torf kaufen

In Torf, dem Baustein von Mooren, ist eine große Menge Kohlendioxid gebunden. Wird der Torf gewonnen, wird dabei das klimaschädliche Gas freigesetzt – und obendrein das Moor als Lebensraum für viele tierische Bewohner zerstört.

Das Problem ist, dass in den allermeisten Blumenerden Torf steckt – und zwar nicht nur in kleinen Mengen. Sogar jene Sorten, auf deren Verpackung „torfreduziert“ oder „torfarm“ steht, können immer noch aus bis zu 80 Prozent des Materials bestehen.

Es gibt aber immer mehr Alternativen im Handel zu kaufen. Diese basieren meistens auf Kompost, Rindenhumus und Holzfasern. Achten sollte man beim Kauf auf Hinweise wie „torffrei“ oder „ohne Torf“. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland – kurz BUND – listet beispielsweise entsprechende Produkte in einem Einkaufsführer zum Download auf (siehe beistehende Infobox). Wenn möglich, sollten Hobbygärtner auch nur wurzelnackte Pflanzen kaufen – also jene ohne Topf und damit ohne torfhaltige Erde um die Wurzeln, rät die Nabu-Expertin Marja Rottleb. dpa-tmn

