Papiertapete einweichen lassen

Düsseldorf.Wer eine klassische Papiertapete an die Wand bringen will, sollte bedenken: Der Kleister muss nach dem Auftragen acht bis zwölf Minuten lang einweichen, rät das Deutsche Tapeten-Institut. So kann die Feuchtigkeit in das Papier einziehen. Dadurch vergrößert sich die Bahn um einen Zentimeter. Dieser Vorgang muss geschehen, bevor die Bahn an die Wand kommt. Vergrößert sich die Tapete nämlich erst auf der Wand, können Falten und Wülste an den Übergängen entstehen. Damit die eingekleisterte Tapete schneller trocknet als der Kleister, sollten die Heizung ausgeschaltet sein und Fenster und Türen geschlossen bleiben. dpa