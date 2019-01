Pastellkreide selbst gemacht

Trotz Erkältung habe ich ein kleines DIY-Projekt fertiggestellt, denn ganz ohne kreativen Ausgleich kann ich einfach nicht: selbst gemachte Straßenkreide in Pastellfarben!

Ich bin keine fünf Jahre mehr alt, aber auch mit Mitte 30 findet man mich durchaus manchmal bei Straßenmalereien. Also ist diese kleine Bastelei nicht nur was für echte Kinder und ihre Eltern, sondern auch für all diejenigen, die immer noch einen Soßensee im Kartoffelpüreegebirge zu schätzen wissen und ihrem Chef hinter dessen Rücken die Zunge rausstrecken.

Ihr braucht: leere Klopapierrollen, Vaseline, Frischhaltefolie, Tesafilm, eine kleine Packung Baugips, Wasser, wasserlösliche Farbe wie Acrylfarbe oder einfach Lebensmittelfarbe.

Die Klopapierrollen fettet ihr innen gut mit der Vaseline ein. Dann schneidet ihr ein passendes Stück Frischhaltefolie zurecht, legt es wie einen Deckel um ein Ende der Klopapierrollen und klebt es mit dem Tesafilm fest. Die Klorollen dreht ihr dann um, so dass sie unten mit der Folie verschlossen sind und oben offen. Das sind nun eure Gussformen für die Kreide.

Als nächstes rührt ihr den Gipsbrei an. Für zwei Stück Kreide braucht ihr etwa eine 250 Milliliter Wasser, in das ihr so lange das Gipspulver einstreut, bis eine glatte, puddingartige Masse entsteht. Dazu gebt ihr dann soviel von eurer Farbe, bis euch der Farbton der Mischung gefällt.Das Ganze dann in die Klopapierrollen füllen und dabei ordentlich feststopfen, damit ihr am Ende nicht die gleichen kleinen Löcher in der Kreide habt wie ich. Wenn ihr mehr als eine Farbe haben wollt, müsst ihr jede Farbe neu anrührenund wieder einfüllen. Das muss relativ schnell gehen, da der Gips nur eine Verarbeitungszeit von etwa 15 Minuten hat. Die Kreide über Nacht trocknen lassen und am nächsten Tag die Pappe abreißen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Kreide noch mit weißem Band verzieren. Und dann ab auf die Straße, Hüpfkästchen malen! Viel Spaß!

