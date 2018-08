Peeling-Würfel selbst gemacht

Anzeige

So, weiter geht’s mit den Gastgeschenken. Das Thema heute finde ich persönlich besonders nett: Peeling Würfel selber machen!

Schon früher, in der Mittel- und Oberstufe, endete jedes Treffen mit den Mädels irgendwann in einem Beauty-Abend. Wir haben gegenseitig unsere Seidenschimmer Lotionen für Beine und Dekolleté ausgetauscht. Dabei haben wir diskutiert, welche die subtileren Glitzer-Partikel hat. Heute reden wir über Anti-Aging-Cremes und Fruchtsäure-Peelings. So bin ich dann auch auf die Idee für mein Mitbringsel zum nächsten Beauty-Abend gekommen: Selbstgemachte Peeling-Würfel, oder auf Neudeutsch „Sugar Scrub Cubes“ genannt, mit Zucker und Zitrone.

nicestthings.com © Privat Hallo, ich bin Vera (Bild), freie Fotografin und Stylistin aus Heidelberg. Ich blogge seit 2011 – anfangs als Ausgleich zum Medizinstudium, heute hauptberuflich. Neben Interior Design und Deko liebe ich gutes Essen und Fotografie, besonders die Food-Fotografie. Außerdem finde ich DIY („Do it yourself“) toll, das heißt so viel wie „Mach es selbst!“ und betrifft vor allem handwerkliche Arbeiten, Basteln und Dekorieren. Das alles und kleine Alltagsgeschichten findet ihr auf meinem Blog sowie bei Instagram unter „nicestthingscom“. Info: www.nicestthings.com

Wie wäre es also mit schöner Sommerhaut „to go“ als Geschenk? Peeling selber machen ist gar nicht so schwer. Im Prinzip braucht man für Zuckerpeeling nur drei Zutaten, die man alle essen kann: Zucker, Kokosöl und Zitronenschale. Damit so süße, praktische Peeling Würfel daraus werden, habe ich als vierte Zutat Rohseife verwendet. Diese bekommt man in jedem gut sortierten Bastelladen. Ob ihr zusätzlich noch etwas Seifenfarbe oder ätherische Öle als Duft verwendet, steht euch frei.