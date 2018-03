Perfekter Durchblick

Anzeige

Standardfenster für das gesamte Haus – das war einmal. Moderne Fenster sind Multitasker, die viele Aufgaben auf einmal erledigen. Sie sparen Energie, schützen vor Sonne und Lärm, halten Eindringlinge fern. Je nach Bedarf können in jedem Raum andere Glasscheiben eingebaut werden – mit ein bisschen mehr von dem einen und ein bisschen weniger von dem anderen.

„Ob es eckige oder runde, bodentiefe Fenster oder großformatige Verglasungen sein sollen, ergibt sich aus dem Charakter des Gebäudes und der Lage der Wohnung“, erklärt Thomas Wittenberg, Vizepräsident der Architektenkammer Thüringen. Viele Menschen entscheiden sich heute für große Glasflächen oder sogar Glasfassaden, weil sie Tageslicht hereinlassen und den direkten Kontakt nach draußen wollen. Allerdings müssen diese Hausbesitzer bedenken, dass große Glasflächen Konsequenzen haben. Sie verlieren im Winter eher Wärme. „Noch problematischer kann aber sein, dass sie durch die Sonneneinstrahlung im Sommer so viel Energie ins Haus holen, dass es überhitzt“, erklärt der Architekt. Bei der Wahl der Fenster ist daher auf die Art der Nutzung und auf die Himmelsrichtung der Räume zu achten.

Große Fenster für die Südseite, bodentief nach Osten

„Für die Südseite bieten sich große Fenster und Fenstertüren an“, sagt Ulrich Tschorn vom Verband Fenster+Fassade in Frankfurt am Main. Idealerweise liegt hier das Wohnzimmer, vielleicht mit einer offenen Küche. Tschorn ergänzt aber: „Fehlen darf in der Südfassade allerdings nicht der passende Sonnenschutz.“ Fenster mit Sonnenschutzglas haben zum Beispiel eine spezielle Beschichtung, die bis zu 80 Prozent der Wärmestrahlung der Sonne reflektiert. „Außerdem gibt es Fenster mit schaltbaren Gläsern, die bei Bedarf mehr oder weniger Sonnenschutz und Durchblick gewähren.“ Auf der Ost- und Westseite, die nicht so viel Sonne abbekommen, sind bodentiefe Fenster geeignet. Die Absenkung der Brüstung p