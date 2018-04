Perfekter Partner für die Rose

Anzeige

Im Garten ist die Farbe zurück, und die ersten Veilchen strecken ihre violetten Blüten der Sonne entgegen. Aber die Frühblüher haben noch einen Trick auf Lager, um auf sich aufmerksam zu machen: Sie duften intensiv und angenehm – vor allem, wenn es sonnig warm ist.

Vom Duftveilchen (Viola odorata) gibt es eine Vielzahl Sorten in Weiß, Gelb, Rosa, Lila und Violett. „Aber nur die blau blühenden Sorten duften“, erläutert Dieter Gaissmayer, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Gartenkultur aus Illertissen. Einer seiner Favoriten trägt den Namen ‘Königin Charlotte’, die Standard-Sorte. Sie lässt sich über Aussaat vermehren, und alle Nachkommen tragen die üppigen hellviolett-blauen Blüten mit dem typischen, kräftigen Veilchenduft. Ihr weiterer Vorteil: Schon im Herbst, als eine Art Vorankündigung für die Frühlingsaufführung, zeigt die Sorte einen beachtlichen Blütenflor.

„Veilchen sind keine Tiefwurzler“, erklärt Gaissmayer. Das mache die kleinen Polster zu idealen Partnern der Rose. Denn in den Frühlingswochen macht die Königin der Blumen noch wenig her, die Veilchen können ihre Blütenfarben und den Duft wirken lassen. Ab Mai ist das Blattwerk der Rosen so stark entfaltet, dass sich eine Beschattung für die Veilchen ergibt – was auch ideal ist. Zugleich ist so der Boden um die Rosen geschützt, so dass die Verdunstung reduziert, die Austrocknung verringert und die Verbreitung von Unkraut verhindert wird.