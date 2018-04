Pflanzenwagen selbst bauen

Anzeige

Mein Sohn Finn bekommt in diesem Frühjahr einen kleinen Pflanzenwagen. Und dieser ist natürlich selbst gebastelt. Hier die Schritt-für-Schritt-Anleitung.

An Material braucht ihr: eine Holzkiste mit Deckel, ein Rundholz mit 1,5 Zentimeter Durchmesser und einer Länge von einem Meter, wetterfeste Farbe, Pinsel, vier Rollen plus Schrauben, Holzleim und vier Holzdübel, eine dichte Tüte, Erde und Pflanzen.

Das Rundholz sägt ihr in vier gleich große Teile. Die Enden werden mit Schleifpapier geglättet. Macht den Deckel von der Kiste ab und schraubt an die vier Ecken der Unterseite des Deckels die Räder an. Malt die Hölzer in einer netten Farbe an. Die vier Hölzer werden nach dem Trocknen von oben an die Rollen geklebt. Dazu habe ich vier Löcher gebohrt und die Stäbe mit Holzleim und Holzdübeln festgeklebt. Nach dem Trocknen befestigt ihr die Hölzer auf diese Weise auch an der Kiste.