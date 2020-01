„Pflanzt die Flächen voll!“

Was Werner Ollig (Bild) in vielen Gärten derzeit beobachtet, nennt er den „biologischen Tod“: In den Vorgärten vieler Häuser gibt es kaum noch Pflanzen, dafür viele Steine, die sich – meist noch auf einer Plastikplane liegend – in der sommerlichen Hitze aufheizen. Im hinteren Garten wächst der Kirschlorbeer um eine Rasenfläche. „Das ist der größte Irrsinn“, sagt Ollig.

Wer ihm zuhört

...