Plötzlich braune Stellen – was tun?

Nach sonnigen, aber frostigen Tagen werden sie manchmal plötzlich braun: immergrüne Pflanzen. Dann haben sie zu wenig Wasser bekommen. An Ziersträuchern zeige sich der Schaden besonders schnell, erläutert der Pflanzenschutzdienst des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern. Eibe und Thuja reagierten langsamer. Hier kann der Nadelfall als Folge des Durstens auch erst im Bauminneren einsetzen und sich im Folgejahr zeigen.

Was ist passiert? Wann immer die Temperaturen über null Grad liegen, verdunsten immergrüne Pflanzen auch im Winter Wasser, erläutert das Landesamt. Scheint die Sonne und weht Wind, verstärkt sich die Verdunstung. Da oftmals aber der Boden gefroren bleibt, können die Wurzeln kein Wasser nachliefern. So vertrocknen die Pflanzen langsam.

Was kann der Hobbygärtner dagegen tun? Die Antwort ist ganz einfach: Vorbeugend regelmäßig gießen, wann immer die Temperaturen über null liegen. Das gilt insbesondere für Immergrüne in ungeschützten Lagen mit viel Sonneneinwirkung. Ein weiterer Tipp: Deckt man die Erde um die Pflanzen mit einer Mulchschicht ab, gefriert der Boden nicht so schnell. Außerdem hilft es, die Pflanzen mit Strohmatten oder Lagen aus Reisig vor Sonne und Wind zu schützen. tmn

