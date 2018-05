Raritäten für den Garten

Anzeige

Wiederkehr des Dinkels

So manche hat auch schon in der Vergangenheit ein Comeback erlebt: „Vor 20 Jahren galt zum Beispiel Dinkel als altes oder ursprüngliches Getreide und als Rarität. Heute bekommen Sie in fast jeder Bäckerei auch Backwaren mit Dinkel“, sagt die Agrarwissenschaftlerin und Buchautorin Andrea Heistinger aus dem österreichischen Schiltern.

Der Status einer Sorte hängt nicht zuletzt mit der industriellen Agrarwirtschaft zusammen. „Häufig gelten alte Sorten einfach nur deswegen als alt, weil sie in der spezialisierten Landwirtschaft in den letzten 30 Jahren keinen Platz mehr gefunden haben“, erläutert Heistinger. „Beim Salat haben sich in den letzten Jahren jene Sorten durchgesetzt, die eine einheitliche Kopfgröße haben und sich gut in Kisten schichten lassen.“ Und bei den Tomaten wurde in der konventionellen Züchtung Wert auf hohe Erträge, Transportfähigkeit und gute Haltbarkeit im Regal gelegt. „Geschmack war über viele Jahrzehnte gar kein Züchtungsziel.“

Das hatte Folgen: Gemüsesorten, die für den industriellen Anbau und den Handel unattraktiv sind, werden von den Züchtern nicht mehr beim Bundessortenamt gemeldet. „Nur Sorten, die in der Sortenliste eingetragen sind, dürfen gehandelt werden“, erklärt Steinberger. Damit die anderen trotzdem erhalten bleiben, haben Privatpersonen und Organisationen einige als Amateur- oder erhaltenswerte Sorten registriert. 21 der insgesamt 52 in Deutschland zugelassenen Tomaten sind nach Angaben des Bundessortenamts Amateursorten.

Für den Hobbygarten können solche Sorten durchaus interessant sein. Anders als im Berufsanbau muss sich der Gärtner hier nicht darauf verlassen können, dass das Gemüse zeitgleich reif wird. Im Gegenteil: Es kann Vorteile haben, wenn nicht alle Salatköpfe gleichzeitig erntereif sind oder Kohlköpfe unterschiedlich groß werden. Auch speziell eingekreuzte Resistenten gegen Mehltau und andere Krankheiten und Schädlinge spielen im Hobbybereich eher eine untergeordnete Rolle.

Wer alte Sorten im Garten anbauen möchte, kann sie auf Tauschbörsen und bei Organisationen wie VERN, Arche Noah und ProSpecieRara bekommen – und neue Geschmackserlebnisse gleich mit erwerben. So empfiehlt Steinberger die Salattomate Goldene Königin, die viele gelbe bis gelborangene Früchte an kurzen Rispen trägt. „Sie ist fruchtig und hat wenig Säure“, sagt die Expertin. „Reif ist sie mehlig und eignet sich für Soßen, ansonsten ist sie super für Salat.“ Die spätreifende Fleischtomate Berner Rose gilt als ertragreich, die Früchte der Schlesischen Himbeere sind sehr saftig und fleischig.

Bei Salaten rät Heistinger, sich neben dem schmackhaften Pflücksalat Venezianer auch Kochsalat oder Römersalat ins Beet zu holen. „Kochsalat wie zum Beispiel die Sorte Valmaine bildet keine geschlossenen Köpfe, sondern aufrechte, lange Blätter. Da er besonders schossfest ist, eignet er sich fürs warme Klima und heiße Sommer.“

Tipp: Die Flageolet-Bohne

Lehmans Tipps unter den Hülsenfrüchten sind die Flageolet-Bohnen. „Flageolet-Bohnen sind noch heute in Frankreich als Delikatesse sehr beliebt, in Deutschland gab es sie bis Ende des 19. Jahrhunderts.“ Die unreifen Kerne werden wie Markerbsen zubereitet, aber auch die jungen frischen Hülsen können verzehrt werden. Wer gerne mal schwarze Erbsen ernten möchte, sollte die Sorte Vilmorin VI anbauen. „Ihre lilafarbenen Blüten sind eine Augenweide“, so Lehmann.

Neben Geschmack, gesunden Inhaltsstoffen und besonderem Aussehen können alte Sorten auch noch auf anderen Gebieten punkten: Sie tragen zur Sortenvielfalt bei und sind grundsätzlich samenfest. „Alte Sorten kann man selbst vermehren und selbst weiter auslesen“, erklärt Steinberger.

Ausnahmen gibt es allerdings auch hier: Die Freilandtomate Harzfeuer zum Beispiel kann nicht selbst vermehrt werden. Ihre Nachkommen könnten teilweise anders aussehen.

