Rendite richtig kalkulieren

Anzeige

Düsseldorf.Mieteinnahmen, Steuerersparnis, Wertsteigerung: Die eigene Immobilie zur Kapitalanlage gilt im Minizins-Zeitalter als der Königsweg, um doch noch eine gute Rendite mit dem Geld zu erzielen. Immobilienmakler rechnen teilweise verlockende fünf bis zehn Prozent vor. Aber stimmt das?

Die Rendite drückt aus, wie viel Gewinn in Prozent das eingesetzte Geld pro Jahr einbringt. Eine Immobilie wird so einerseits vergleichbar mit anderen Kapitalanlagen, andererseits vergleichbar mit anderen Immobilien, egal ob nun Studentenwohnung oder Einfamilienhaus.

Bei der selbstgenutzten Immobilie ist eine Rendite-Berechnung ebenfalls möglich, allerdings weniger sinnvoll: Es geht da eher um subjektive „Wohlfühl-Rendite“, in dem Eigenheim zu leben, das einem gefällt. Selbst wenn ein paar Straßen weiter eine bessere Rendite möglich wäre, zählt dann eher, ob zum Beispiel die Aufteilung für die Familie passt. Bei der Immobilie zur Kapitalanlage ist indes Nüchternheit gefragt: Was bekommen Sie jetzt fürs Geld? Und was werden Sie voraussichtlich in 10, 20 oder 30 Jahren für in Prozente bekommen haben? Das soll die Rendite-Berechnung bei einer Immobilie beantworten.