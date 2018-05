Reparaturen sind Sache des Vermieters

Anzeige

DÜSSELDORF.In einem Haus mit mehr als zwei oder drei Etagen möchte kaum ein Mieter auf einen Fahrstuhl verzichten. Allerdings hat die Bequemlichkeit per Knopfdruck einen hohen Preis, der sich in der Nebenkostenabrechnung bemerkbar macht. Umstritten ist immer wieder, was genau auf Mieter abgewälzt werden kann.

Der Gesetzgeber wollte es gründlich machen und hat eine Liste verfasst, welche Kosten des Personen- oder Lastenaufzuges in der Nebenkosten-Abrechnung auftauchen können. Laut Betriebskostenverordnung (Paragraf 2, Absatz 7) sind das die Kosten für Stromverbrauch, Beaufsichtigung und Bedienung, Überwachung und Pflege, Inspektion und Anlagenreinigung. Pflege darf aber nicht mit Reparatur verwechselt werden: Instandhaltungsmaßnahmen sind mit der Miete bereits abgegolten, dürfen also nicht als Nebenkosten auf den Mieter umgelegt werden.

Verhalten bei Panne Es ist ein unangenehmes Gefühl, wenn ein Aufzug plötzlich stecken bleibt. Dennoch sollten eingeschlossene Personen auf keinen Fall versuchen, ohne Hilfe von Fachleuten die Kabine zu verlassen. Bei so einer Aktion besteht Lebensgefahr, warnt die Prüforganisation Dekra. Auch Außenstehende sollten auf einen Profi warten. Ruhe bewahren und den Notknopf in der Kabine drei bis fünf Sekunden lang drücken, lautet der Ratschlag. Der zuständige Notrufdienst sei in der Regel rund um die Uhr besetzt. Meist komme ein Fachmann innerhalb von 30 Minuten. dpa

Belege einsehen

Der Streit geht dann los, wenn der Vermieter mit einem Fachbetrieb einen umfassenden Wartungsvertrag abgeschlossen hat und mit einem Pauschalpreis auch Reparaturen und Entstörungen abgedeckt sind. Die anteiligen Kosten für solche Wartungsmaßnahmen muss der Vermieter herausrechnen.