Reservierung kann kosten

Bonn.Wer eine Immobilie in einer beliebten Gegend kaufen will, muss dem Makler dafür unter Umständen ein Reservierungsentgelt zahlen. Dieser Betrag wird in der Regel später beim Kauf der Immobilie von der Maklercourtage abgezogen. Bevor Kaufinteressenten den Betrag jedoch überweisen, sollten sie die Vereinbarung mit dem Makler genau durchlesen und klären, was passiert, wenn sie vom Kauf zurücktreten oder das Vorhaben scheitert.

Zwar muss der Makler den Betrag komplett erstatten, wenn der Kauf nicht zustande kommt – das gilt unabhängig davon, was dazu in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen steht. Weigert er sich aber, müssen Verbraucher im Zweifel ihre Rechte juristisch durchsetzen. Eine vorher schriftlich getroffene Vereinbarung kann dann hilfreich sein. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018