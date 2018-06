Retro-Tablett mit Schriftzug im Vintage-Stil

Anzeige

Als der Kokosnussdrink-Hersteller Mangaroca Batida de Côco die Bloggerwelt zur Zusammenarbeit aufrief, kam mir das als Anlass für ein neues DiY (Do it Yourself)-Projekt gerade recht. Schneller stand mein Konzept noch nie: Ich baue mein Traum-Retro-Tablett aus schlampig gestrichenem Holz, mit tropischem Schriftzug und überhaupt massenweise Strandbar-Flair! In Weiß. Selbstredend.

Das benötigt ihr an Material: ein altes Tablett oder eine Getränkekiste aus Holz, einen breiten Pinsel (14 Millimeter oder mehr), einen schmalen Pinsel (vier Millimeter), Kreidefarbe in Weiß und einer Kontrastfarbe, ausgedruckter Wunsch-Schriftzug in der passenden Größe, Schere, Klebeband (am besten Masking Tape), Kuli.

Nicestthings.com Hallo, ich bin Vera (Bild), freie Fotografin und Stylistin aus Heidelberg .

(Bild), freie Fotografin und Stylistin aus . Ich blogge seit 2011 – anfangs als Ausgleich zum Medizinstudium, heute hauptberuflich.

– anfangs als Ausgleich zum Medizinstudium, heute hauptberuflich. Neben Interior Design und Deko liebe ich gutes Essen und Fotografie , besonders die Food-Fotografie. Außerdem finde ich DIY („Do it yourself“) toll, das heißt so viel wie „Mach es selbst!“ und betrifft vor allem handwerkliche Arbeiten, Basteln und Dekorieren.

liebe ich gutes und , besonders die Food-Fotografie. Außerdem finde ich („Do it yourself“) toll, das heißt so viel wie „Mach es selbst!“ und betrifft vor allem handwerkliche Arbeiten, Basteln und Dekorieren. Das alles und kleine Alltagsgeschichten findet ihr auf meinem Blog sowie bei Instagram unter „nicestthingscom“.

findet ihr auf meinem Blog sowie bei Instagram unter „nicestthingscom“. Im Netz: www.nicestthings.com

Als Erstes erstellt ihr mit einem Grafikprogramm einen Schriftzug nach Wunsch. Bei dafont.com gibt es zum Beispiel schöne kostenlose Schriften. Den Schriftzug so groß auf normalem Druckerpapier ausdrucken, dass er aufs Tablett passt.