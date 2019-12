Richtig räumen

Berlin.Beim Schneeräumen kommt es nicht nur darauf an, die Wege für Fußgänger freizuhalten und eisglatte Stellen zu streuen. Der geräumte Schnee muss auch an der richtigen Stelle gelagert werden: So dürfen Haltestellen, Ein- und Ausfahren, Radwege sowie Behindertenparkplätze durch den aufgetürmten Schnee nicht blockiert werden. Darauf weist der Verband der Immobilienverwalter Deutschland in der kalten Jahreszeit hin.

Grundsätzlich sind die Eigentümer fürs Schneeräumen auf dem eigenen Grundstück verantwortlich. Diese Aufgabe kann aber an die Mieter weitergeben werden. Außerdem kann die Gemeinde vorschreiben, dass Hauseigentümer dafür sorgen müssen, dass auch der angrenzende öffentliche Gehweg gefahrlos begehbar ist. Werden die Wege oder Bürgersteige nicht ordnungsgemäß geräumt, haften Eigentümer im Schadensfall.

Streugut zusammenkehren

Auf Gehwegen sollte der Schnee zur Straße hin aufgetürmt werden, rät der Verband. Dabei müssen Kanaleinläufe und Hydranten frei bleiben. So kann Tauwasser gut abfließen und im Notfall sind wichtige Stellen erreichbar.

Vorsicht gilt besonders an Straßenkreuzungen und -einmündungen. Denn die Schneehaufen dürfen Autofahrern nicht die Sicht nehmen. Ein geeigneter Ort für den Schnee ist meist auch das eigene Grundstück, erklärt der Verband. Dort kann der Schnee dann auch hoch getürmt werden. Setzt das Tauwetter ein, heißt es Aufräumen: Übrig gebliebenes Streugut müssen Eigentümer oder Mieter zusammenkehren und entsorgen.

