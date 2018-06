Rosarote Wolken

Anzeige

Haben sich bis Juli die Blütenwolken der Akeleiblütigen Wiesenraute in Samenstände gewandelt, beginnt die Blüte der China-Wiesenraute. Sie endet erst im August. „In Standort und Verwendung entspricht sie der vorher beschriebenen Art“, sagt Toman. Die eleganten, reich verzweigten Blütenrispen werden jedoch mit 150 Zentimetern deutlich höher. „Die Knospen sehen aus wie Liebesperlen und aus den geöffneten lilafarbenen Blüten hängen zahlreiche hellgelbe Staubgefäße“, beschreibt Maubach. Das Laub ist noch feiner und leichter als das der Akeleiblättrige Wiesenraute, so dass man mit der China-Wiesenraute gerade im Halbschatten schöne Kontraste zu den flächigen Blättern von Funkien und Frauenmantel setzen kann.

Die China-Wiesenraute wurde gezielt weitergezüchtet, eine der schönsten Sorten ist „Splendide“. Sie hat eine vergleichsweise frühe und längere Blütezeit und bildet pyramidenförmige Rispen aus. Auch hiervon gibt es eine weiße Variante, die „Splendide White“. Maubach würde sie in ein komplett mit weißblühenden Pflanzen besetztes Beet geben. Eine Sorte der China-Wiesenraute mit gefüllten Blüten heißt „Hewitts Double“. Diese Einzelblüte ist attraktiv, da sie dichter und fülliger in Erscheinung tritt als die Blütenstände der anderen Varianten. Aber diese Sorte gilt zugleich als weniger standfest und meist auch nicht sehr langlebig.

Die Gelbe Wiesenraute zählt zu den anspruchslosen Arten. Wie ihr Name schon verrät: Ihre Blütenwolken sind zartgelb. Die Staude kommt an Uferrändern, Feuchtwiesen und frischen Gehölzrändern vor. Als Partner zu dieser gut 150 Zentimeter hohen Staude empfiehlt die Gartendesignerin Toman Solitärstauden wie Rodgersien und Ligularien, die in Standortbedingungen und Blütenfarbe harmonieren.

In den vergangenen Jahren sind immer mehr Hybriden in den Handel gekommen. Zu diesen zählt die Sorte „Elin“, die auch den Namen Riesen-Wiesenraute trägt. „Dieser fantastische Gigant ist sehr präsent“, erklärt Maubach. Ihr Name kommt auch nicht von ungefähr: Sie wird gut zwei Meter hoch, und die Stiele sind standfest. Sie entstammt der Kreuzung aus der Gelben Wiesenraute und der aus Japan stammenden Prächtigen Wiesenraute. Ideale Partner sind der Wasserdost mit rotem Laub und Silberkerzen. Die Sorte „Black Stockings“ ist ebenfalls auffällig: Übersetzt heißt das Exemplar „schwarze Strumpfhosen“, was auf ihre schwarzen Blütestiele hinweist.

