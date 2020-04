Ruhezeiten einhalten

Berlin.Fitness-Studios sind derzeit wegen der Corona-Krise geschlossen. Viele Anbieter stellen stattdessen Trainingsvideos ins Internet. Die Folge: In vielen Mehrfamilienhäusern steigt deshalb die Lärmbelastung. Grundsätzlich gilt: Es gibt Ruhezeiten, an die sich alle halten sollten. Im Allgemeinen herrscht von 22 bis 7 Uhr Nachtruhe. Zusätzlich gibt es eine Mittagspause von 13 bis 15 Uhr. An Samstagen gilt neben der Mittagspause eine Ruhezeit von 19 bis 8 Uhr. Sonn- und Feiertage gelten vielerorts als generelle Ruhetage.

Wer seinen Drang nach Sport ausleben möchte, sollte sich also grundsätzlich an diese Zeiten halten. „Alle Seiten müssen jetzt toleranter sein“, sagt Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund. Eine Stunde Sport in einer Mietwohnung sollte in der derzeitigen Situation aber in Ordnung sein. Auch Kinder sind jetzt mehr in der Wohnung als üblich – und sie dürfen laut sein. Aber es gibt auch für sie Grenzen: „Ballspielen in der Wohnung geht nicht“, sagt Gerold Happ vom Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland. dpa

