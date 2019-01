Passend zur Jahreszeit möchte ich euch zeigen, wie ihr aus Krepppapier süße kleine Schneeglöckchen basteln könnt.

Zum Basteln der Schneeglöckchen aus Krepppapier benötigt ihr: Krepppapier in weiß und dunkelgrün, Filz- oder Buntstift in hellgrün, eine Schere, Steckdraht, Kreppwickelband in hellgrün und dunkelgrün und eine Niedrigtemperatur-Heißklebepistole.

Für die einzelnen Teile der Schneeglöckchen, also Stiel, Blüte und Blätter, gibt es eine Vorlage. Diese könnt ihr euch kostenlos herunterladen (Link in der Infobox). Auf der Vorlage ist auch vermerkt, wie oft ihr welches Teil ausschneiden müsst.

Also zuerst die Vorlage ausdrucken, die einzelnen Teile ausschneiden und als Schablonen verwenden. Die Blütenblätter und den Blütenkelch zeichnet ihr auf weißes Krepppapier und schneidet es aus. Die Blätter werden aus grünem Krepppapier gefertigt.

Mit einem grünen Buntstift die beiden kleinsten, weißen Blütenblätter anmalen. Alle ausgeschnittenen Blütenblätter und Blätter an den Seiten auseinanderziehen, so dass sie eine Wölbung bekommen. Die Enden des Blütenkelches so eindrehen, dass kleine Fäden entstehen.

Jetzt geht’s an die Blüte

Mit der Heißklebepistole Kleber auf den unteren Rand des Blütenkelches geben und diesen am Ende des Steckdrahtes befestigen und einmal komplett um den Stab wickeln. Die beiden grün angemalten Blütenblätter ebenfalls um den Blütenkelch kleben. Die kleinen Fäden des Blütenkelches könnt ihr nun abschneiden, so dass sie nicht mehr heraushängen.

Anschließend die restlichen drei Blütenblätter um die grün angemalten Blütenblätter kleben. Und schon ist eure Blüte fertig. Am Ende könnt ihr noch die Blütenblätter ein bisschen auseinanderziehen, so sieht die Blüte noch natürlicher aus.

Dann zuerst das hellgrüne Kreppwickelband mit Heißkleber am Draht befestigen. Das hellgrüne Band nur für den kurzen Teil des Drahtes direkt unter der Blüte verwenden. Für den Rest des Blütenstiels könnt ihr das dunkelgrüne Band nehmen. Dann die grünen Blütenblätter am Draht befestigen – fertig ist euer erstes Schneeglöckchen.

Ich habe gleich mehrere Blümchen gefertigt und sechs von ihnen in einer Glashaube angeordnet. Die Blumen habe ich mit Heißkleber am Boden der Haube fixiert und die freie Fläche mit Moos aufgefüllt.

Ihr könnt die Schneeglöckchen mithilfe von Moosgummi aber auch in eine Schale setzen. Dafür steckt ihr die Blumen in das Moosgummi und füllt sie ebenfalls mit etwas Moos auf – fertig!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.01.2019