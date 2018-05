Schnelle Hilfe kann teuer werden

Anzeige

Mainz.Ob Wasserrohrbruch, Heizungsausfall oder leck geschlagene Waschmaschine – derartige häusliche Katastrophen halten sich nicht unbedingt an Arbeitszeiten. Dabei ist in solchen Fällen schnelle Hilfe gefragt. Wer aber in Notfällen hektisch nach Fachleuten sucht, sollte immer daran denken: Auf dem Markt tummeln sich auch unseriöse Anbieter.

Ein Notdienst, der am späten Abend oder am Wochenende anrückt und einen Schaden behebt, erhebt oft einen Aufschlag von 50 bis 100 Prozent. Dagegen ist juristisch auch nichts einzuwenden. Aber: „Der Zuschlag kann sich nur auf den Lohn und die lohnabhängigen Kosten beziehen, die im Stundenverrechnungssatz und in den Wegekosten enthalten sind“, sagt Christian Gollner von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz.

Hausratsversicherung kommt für Wasserschäden auf Ein Tipp für Hauseigentümer: „Wasserschäden können über eine Hausratsversicherung versichert werden“, erklärt Corinna Kodim vom Eigentümerverband Haus&Grund Deutschland. Wenn Wasser infolge eines Rohrbruchs oder einer Leckstelle austritt, werden von dem Versicherer die Kosten für Trocknung und Beseitigung der Schäden übernommen. „In dem Fall muss der Schaden unverzüglich der Versicherung gemeldet und alles versucht werden, den Schaden so gering wie möglich zu halten“, so Kodim.

Preis gleich vereinbaren

Unzulässig ist es, den Aufschlag einfach unter die Gesamtrechnung zu setzen, in der auch Kosten etwa für Spezialwerkzeuge oder Ersatzteile erhalten sind. Wer eine solche Rechnung erhält, sollte sie korrigieren. „Empfehlenswert ist, möglichst gleich bei der Kontaktaufnahme einen Preis für den Einsatz zu vereinbaren“, erklärt Corinna Kodim vom Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland.