Schöner als im Original

Hamburg/Oldenburg. Die Liebe zum Land ist zum Wohnstil geworden. Aber natürlich will heute niemand mehr wie anno dazumal in einer alten Bauernkate mit Kohleherd und Plumpsklo auf dem Hof leben. Es soll eher ein Zuhause sein, wie wir es im Urlaub erleben: bequem, großzügig, gemütlich, leicht, entschleunigt. Und mit allem Komfort, der heute selbstverständlich ist. Das ist der moderne Landhausstil, der besonders bei Stadtbewohnern angesagt ist. Aber er funktioniert eigentlich überall.

Unterschiedliche Ausprägungen

„Der moderne Landhausstil bietet viel Freiheit und spiegelt die Persönlichkeit der Bewohner wider“, sagt die Innenarchitektin Ines Wrusch aus Hamburg. Er kann ganz unterschiedlich daherkommen: toskanisch, skandinavisch, britisch, französisch, amerikanisch, norddeutsch oder schwarzwälderisch – oder auch als Mischung verschiedener Einflüsse. Gemeinsam ist den Einrichtungskonzepten, dass sie aus soliden, oft handwerklich hergestellten Möbeln und echten, wertigen Materialien gestaltet sind, die alt oder neu sein können.

In jedem Fall gehört aber auch moderne Technik dazu, ebenfalls hochwertig und in edlem Design. Der Flachbildschirm oder die Musikanlage mit den Lautsprecherboxen im Wohnzimmer tun dem Landhausstil keinen Abbruch. Im Gegenteil, sie bringen das moderne Element hinein. „Die Kunst ist, einen ausgewogenen Mix aus Alt und Neu zu erzeugen“, erklärt Wohnberaterin Katharina Semling aus Oldenburg. „Es geht um den gekonnten Stilbruch.“ Da stehen vielleicht sehr moderne Stühle an einem ausgesprochen rustikalen Esstisch. Oder ein verschnörkeltes Monstrum im Gelsenkirchener Barock wurde pink oder leuchtend gelb angestrichen – und nun ist es das absolute Schmuckstück in der Wohnung. „Es kommt darauf an, die verschiedenen Stile geschickt miteinander zu verweben“, sagt Semling. Aber dabei ganz bewusst auf Kitsch und Opulenz zu verzichten.

Die Wohnberaterin rät etwa, Vorhänge eher schlicht und in warmen Tönen zu halten. Auch die Farben der sonstigen Raumtextilien sollten besser natürlich und meist zurückhaltend sein. „Ein Teppich kann aber auch mal richtig was hermachen, zum Beispiel ein Rosen-Kelim unter einem großen Esstisch.“

Der moderne Landhausstil ist emotionaler als der derzeit ebenfalls beliebte funktionale Stil, bei dem klare Linien und multifunktionale Möbel im Vordergrund stehen, erläutert der Verband der Deutschen Möbelindustrie (VDM). Aber er hat nichts mit dem üppigen verschnörkelten Einrichtungsstil vergangener Zeiten zu tun. Viel mehr lebt er ganz wesentlich von authentischen Accessoires, die oft selbst gemacht, aus dem Urlaub oder von Spaziergängen in der Natur mitgebracht wurden. Ein angeschwemmtes Holzstück etwa, ein Glas mit Muscheln oder Sand, schöne Steine, getrocknete Blumen.

Wichtig ist hier natürlich auch, man sollte den Landhausstil nur soweit umsetzen, solange man sich darin wohl fühlt. Es komme nicht darauf an, die Erwartungen anderer zu erfüllen, sondern sich mit dem zu umgeben, was man selber gerne hat, so Wrusch. „Der moderne Landhausstil bietet dafür fast unbegrenzte Möglichkeiten.“ dpa

