Schutz vor Sturm und Sturzfluten

München/Bonn.Starkregen, Überschwemmungen, Stürme – Unwetter ereignen sich immer wieder. Der statistische Nachweis einer Zunahme von Extremwetter-Ereignissen ist noch schwierig, aber viele Experten erwarten sie künftig mit steigender Häufigkeit – auch in Gegenden, in denen bisher alles ruhig scheint. Was heißt das für Hausbesitzer und jene, die den Bau planen?

Vorausschauen: „Vor allem beim Neubau kann man von vornherein auf hochwassergerechtes Bauen achten“, rät Norbert Gebbeken von der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau. „Das ist nicht wesentlich teurer.“ Das Nachrüsten ist auch möglich, aber aufwendiger.

Gegenstände auf Dächern Aufbauten wie Antennen, Satellitenanlagen oder Solarkollektoren müssen sicher befestigt sein. „Aufgeständerte Kollektoren auf Flachdächern sind zusätzlich zu fixieren oder zu beschweren, wenn ihr Eigengewicht keine ausreichende Sicherung bietet“, erklärt Christoph Unger, Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. „Kollektoren auf Schrägdächern verschraubt man am besten fest.“ Wichtig ist auch, die Regenrinnen und Fallrohre von Blättern und Schmutz frei zu halten. Sind sie verstopft, staut sich das Wasser auf und drückt in das Hausinnere.

Öffnungen sichern: „Das Wasser sucht sich immer seinen Weg“, sagt Christoph Unger, Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. „Mögliche Zutrittswege sind Fenster und Türöffnungen, aber auch Lichtschächte, Kellerfenster und Kellertüren.“ Nasse Außenwände oder Bodenplatten lassen Wasser ebenfalls ins Haus. „Der Klassiker ist der Rückstau aus dem Kanalnetz.“