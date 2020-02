Schwere Zeit für Pflanzen im Kübel

Wie geht es den Kübelpflanzen im Winterlager? Dem eingelagerten Grün aus dem Garten mangelt es nun schon seit Wochen an Licht. Zeit, die Pflanzen zu kontrollieren.

Denn die Überwinterung ist für Kübelpflanzen eine schwierige Zeit, erläutert die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Kommt zum Lichtmangel noch zu viel Wärme im Lagerraum, wachsen die Triebe im Winter weiter – aber nur schlecht. Sie werden unter diesen Bedingungen oft viel zu lang, eher dünn und zu weich. Profis nennen das Vergeilen.

Triebe sind anfälliger

Solche vergeilten Triebe sind schwächer und daher anfälliger für Schädlinge. Gerade Blattläuse befallen sie gerne, aber auch Schildläuse, Woll- oder Schmierläuse, Spinnmilben und Weiße Fliegen sind ein Problem. Oft kommen diese Schädlinge mit aus dem Garten ins Winterlager und können sich hier in aller Ruhe vermehren.

Daher sollte man das eingelagerte Grün im Kübel regelmäßig kontrollieren und gegebenenfalls die Schädlinge bekämpfen. Am besten macht man das mechanisch: etwa die Läuse mit dem Finger abstreifen oder mit einem scharfen Wasserstrahl abspülen, rät die Landwirtschaftskammer. Notfalls sollte man auch befallene Triebe zurückschneiden.

Pflanzenschutzmittel machten hingegen nur in Ausnahmefällen Sinn, so die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Wenn man sie einsetzt, sollte man aufgrund der Witterung im Winterlager am besten Mittel mit einer Kontaktwirkung verwenden. dpa-tmn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.02.2020