Silvester-Dekoration selbst basteln

Kaum ist Weihnachten vorbei, steht schon Silvester vor der Tür. Heute zeige ich euch, wie ihr noch schnell eine tolle und günstige Wanddekoration für eure Silvesterparty basteln könnt.

Diese funkelnden Rosetten aus Metallicfolie eignen sich auch wunderbar als Fotohintergrund. Natürlich könnt ihr diese Partydeko farblich euren Wünschen anpassen. Kleiner Tipp: Eine Kombination aus Goldfolie und schwarzem Papier sieht sehr edel aus. Wer es lieber bunt mag, greift einfach zu farbigem Papier.

Das braucht ihr für diese Wanddeko: Metallicfolie, eine Schere, Klebstoff, weißes oder farbiges Papier und Lamettastreifen. Ich habe meine Dekoration mit feinen Stecknadeln an die Wand gepinnt. Ihr könnt die Rosetten auch mit Nylonfäden von der Decke abhängen oder sie mit doppelseitigem Klebeband befestigen.

Zuerst das Metallicpapier vor euch ausbreiten. Vorsicht: Nicht an den Rändern schneiden, die sind scharf! Das Papier in zwei Teile teilen. Ich falte es dazu der Länge nach und schneide es in der Mitte durch.

Dann den ersten der beiden Streifen nehmen und die kürzere Seite mit einer Breite von 1,5 Zentimetern umknicken. So lange vor und zurück falten, bis der komplette Streifen aussieht, wie eine kleine Ziehharmonika. Wenn die Faltbreite nicht immer genau gleich ist, ist das nicht schlimm, das sieht man später nicht.

Falten, kleben, trocknen

Mit dem zweiten Streifen genauso verfahren. Mit einer scharfen Schere zum Schluss die Kanten angleichen und darauf achten, dass beide gefalteten Streifen von der Länge her zusammenpassen. Zur Not auch hier noch einmal kürzen.

Dann alle Falten dicht übereinander legen und in die kurze, 1,5 Zentimeter breite Seite des Papiers eine Spitze hineinschneiden. Das macht ihr auch beim zweiten Streifen. Dann verbinde ich beide Teile, indem ich auf die ersten und auf die letzten Laschen der Streifen Klebstoff auftrage. Das gefaltete Ziehharmonika-Papier liegt jetzt als kleiner Kreis vor euch. Anschließend ein bisschen warten, bis es getrocknet ist. Nun faltet ihr das Papier so auseinander, dass ein Stern entsteht.

Damit die Rosette einen guten Halt bekommt, brauchen wir noch ein Stück Pappe. Mithilfe eines Glases einen Kreis auf die Pappe aufzeichnen und ausschneiden. Den Stern dann umdrehen und den Kreis hinten auf die Mitte der Rosette kleben. Wer mag, kann hinten an den Stern noch ein bisschen Lametta ankleben, das sieht dann aus wie ein kleiner Schweif. Und fertig ist eure Deko!

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.12.2018