Skepsis bei Vorauskasse

Allein auf positive Bewertungen sollten Verbraucher sich nicht verlassen. © dpa

Bremen.Im Internet gibt es viele Angebote für Ferienwohnung – sofern eine Buchung laut Corona-Regeln erlaubt ist. Bei der Suche sollten Verbraucher aber vorsichtig sein. Auch auf seriösen Buchungsplattformen gibt es immer wieder Fake-Angebote. „Die Betrüger werden immer professioneller – oft sehen die Fotos und das Angebot sehr authentisch aus“, erzählt Nicole Mertgen-Sauer von der Verbraucherzentrale Bremen.

Sie rät: „Am besten prüfen Verbraucher, ob es das angebotene Objekt wirklich existiert.“ Dafür können sie etwa die Adresse bei Google Maps eingeben. Doch nicht immer erhalten Verbraucher im Vorfeld die konkrete Adresse. Daher lohnt es sich, auf viele Faktoren zu achten – etwa auf ungewöhnliche Konditionen - „wenn jemand einen kleinen Palast für einen sehr niedrigen Mietpreis anbieten“, sagt Mertgen-Sauer.

Skeptisch sollte man auch bei Zahlungsarten wie Bargeldtransfer, Vorauskasse oder Bezahlung per WhatsApp. Am besten zahlen Kunden per Kreditkarte, Lastschrift oder direkt vor Ort. So könnten sie das Geld über den Kreditkartenanbieter oder die Bank zurückholen. tmn

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020