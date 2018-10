So geht Immobilie heute

Unterstützung in Immobilienfragen bieten viele Makler. Mit ihren Kunden auf Möbel-Shopping-Tour gehen hingegen nur die wenigsten. So wie Kristin Wassmer und ihr Team von Fox & Partner. „Wenn wir gebraucht werden, helfen wir auch beim Kistenpacken“, betont die Geschäftsführerin. „Nehmen Sie uns beim Wort! Wir lieben es, Menschen glücklich zu machen.“ Jahrelang war Wassmer in einem großen Immobilienunternehmen tätig – national wie international. Als sie dann ihre eigene Firma gründete, wusste sie, dass sie vieles anders und besser machen möchte. Besonders wichtig ist ihr der persönliche Kontakt zu ihren Kunden, um sie von Anfang an optimal auf dem Weg zur Wunschimmobilie oder beim Verkauf eines Objekts – und darüber hinaus – zu begleiten.

Der besondere Service in enger Abstimmung mit dem Kunden beginnt bereits bei der Kontaktaufnahme. „Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung wissen wir, dass ein individuelles Erstgespräch die grundlegende Basis für eine gewinnbringende und zügige Vermarktung Ihrer Immobilie ist“, unterstreicht Wassmer. Vor Ort werden die Kunden von erfahrenen Immobilienexperten beraten, bevor diese auf Basis einer fundierten Markt- und Zielgruppenanalyse das maximale Kaufpotenzial des Objekts ermitteln. So entsteht eine maßgeschneiderte Strategie, die wie ein roter Faden durch den gesamten Vermarktungsprozess führt.

Über die Jahre hinweg hat Kristin Wassmer nicht nur ein Team mit umfassendem Fachwissen und profunder Marktkenntnis aufgebaut. Daneben profitiert sie von einem breitgefächerten Netzwerk an Spezialisten – von der Finanzierung bis zur Einrichtung. Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal ist das sogenannte „Home Staging“. Dabei wird das Objekt für den Verkauf komplett und professionell eingerichtet – die perfekte Grundlage für einen Verkaufserfolg.

Eine Herzensangelegenheit war es Kristin Wassmer schon immer, den eigenen Erfolg mit anderen zu teilen. „Seit Anbeginn helfen wir dem Kinderhospiz Sterntaler und spenden bei jedem Immobilienverkauf einen Teil unserer Courtage“, betont Wassmer, die ebenfalls Reha Südwest unterstützt. „Im November 2017 haben wir ein großes Benefizkonzert im Mannheimer Rosengarten veranstaltet. Dieses Konzert wird 2020 wiederholt“, freut sich die ehemalige Profimusikerin. Ihrer Liebe zur Musik verdankt Wassmer übrigens auch ihr Markenzeichen, zu dem sie die Oper „Das schlaue Füchslein“ von Leos Janácek inspirierte. „Schlauer wohnen“, lautet ihr Motto. Dank Wassmers Expertise und der persönlichen Kundenbindung wird aus diesem Anspruch Tag für Tag Wirklichkeit. imp

