So übersteht das Haus den „Winterschlaf“

Sankt Augustin.Verreisen seine Bewohner, sollte das Haus nicht komplett im Winterschlaf versinken. Sonst drohen gravierende Schäden. Auch ein leerstehendes Ferienhaus oder eine Gartenlaube braucht eine gewissenhafte Vorbereitung auf die kalten Tage. Die wichtigsten Aspekte, die Immobilienbesitzer beachten sollten:

Wasserleitungen: Das ist einer der wenigen Punkte, bei denen das Haus mit der „Arbeit“ wirklich komplett aufhören kann, wenn seine Bewohner abwesend sind. Das heißt: Das Wasser im gesamten Haus sollte vollständig abgestellt werden. Das geschieht am besten direkt am Haupthahn. Die Wasserhähne selbst sollten dann geöffnet werden. Außerdem rät Andreas Braun vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima in Sankt Augustin bei Bonn: „Alle Leitungen, die aus dem Haus ins Freie führen, müssen entleert werden. Das gilt besonders auch für Rohre, die frei auf dem Grundstück verlegt und direkt dem Frost ausgesetzt sind.“ Aber dieser Ratschlag sollte auch in bewohnten Häusern umgesetzt sein.

Heizung: An anderer Stelle sollte der gewohnte Betrieb im Urlaub dagegen weitergehen: Die Heizung lässt man am besten laufen. „Auch wenn die Bewohner monatelang nicht da sind, ist es besser, sie auf kleinster Leistungsstufe durchlaufen zu lassen“, sagt Heizungsexperte Braun. „Sonst besteht die Gefahr, dass die Heizung bei starkem Frost einfriert.“

Je länger das Haus im Winter leer steht, desto niedriger können die Raumtemperaturen sein, die zum Beispiel über eine zentrale Winterabsenkung der Anlage erzielt werden. „Ist aber nur ein paar Wochen niemand zu Hause, sollte ein erträglicher Mindestwert eingestellt werden“, ergänzt Braun. „Dann kühlt das Haus nicht so sehr aus und lässt sich bei Bedarf schneller wieder angenehm temperieren.“ Grundsätzlich raten Experten dazu, dass es nicht weniger als 16 Grad werden sollten.

Schneeräumen: Auch bei Abwesenheit sind Hausbesitzer im Winter und Herbst zum Räumen der Wege an ihrem Haus von Schnee und Eis verpflichtet. „Hausbesitzer sollten damit am besten eine Dienstleistungsfirma beauftragen“, rät Wagner. Wer gutmütige Nachbarn oder fleißige Freunde hat, spannt diese alternativ ein.

Tiefkühlgeräte: Man spart Geld, wenn man den Kühlschrank vor der Abreise ausräumt und das Tiefkühlfach abtaut. „Dann ist aber unbedingt die Tür offen zu halten, sonst bildet sich Schimmel“, erklärt Julia Wagner vom Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland in Berlin. Sonstige Lebensmittelvorräte, die nicht in fest verschlossenen Behältern verpackt sind, sollten entfernt werden, um kein Ungeziefer anzulocken.

Alarmanlage: In einem über längere Zeit leerstehenden Haus kann natürlich eine Alarmanlage sinnvoll sein. „Allerdings nutzt es nichts, wenn sie nur so in der Gegend herumpfeift und niemand es hört“, sagt Helmut Rieche von der Initiative „Nicht bei mir!“. Modelle mit Fernzugriff sind hier besonders sinnvoll. Hausbesitzer können zum Beispiel die Alarmanlage mit ihrem Smartphone vernetzen. „Dann müssen sie allerdings sicherstellen, dass in kurzer Zeit jemand zum Haus fährt, entweder Nachbarn oder ein Sicherheitsdienst“, erläutert Helmut Rieche.

Naturgefahren: Ebenso wie bei Einbrüchen kann die Technik hilfreich sein, wenn das Haus durch Naturereignisse oder Vandalismus beschädigt wird. „Da solche Schäden sehr teuer werden können, wenn sie nicht umgehend beseitigt werden, lohnt sich gegebenenfalls eine Alarmanlage, die zusätzlich mit einem Sensor ausgestattet ist, der bei Wasser- oder Sturmschäden reagiert“, erklärt Rieche.

