Mit lufttrocknendem Ton oder Modelliermasse lassen sich ganz einfach hübsche kleine Fische formen. Die perfekte Deko für den Sommer!

Ihr braucht: lufttrocknenden Ton oder Modelliermasse, eine Silikonmatte, einen Rollstab, ein Messer, Modellierwerkzeug, eine kleine Schüssel mit Wasser, Holzspieße, ein Holzbrett, eine Bohrmaschine sowie Acryl- oder Kreidefarbe.

deko-kitchen Hallo, ich bin Esther (Bild) aus Heidelberg. Ich bastle seit meiner Kindheit. Mein Faible fürs handwerkliche Arbeiten hat von meinem Vater abgefärbt. Mit meiner Ausbildung zur Grafik- und Web-Designerin ergibt das eine gute Voraussetzung für meine DiY-Projekte („Do it yourself“, also „Mach’ es selbst“). Seit 2014 veröffentliche ich meine Ideen in meinem YouTube-Kanal „Deko-Kitchen – Schöne Dinge einfach selber machen“. Weitere Bastelideen unter: deko-kitchen.de

Die Fische in gewünschter Form und Größe auf Pappe aufmalen. Die Meerestiere ausschneiden, sie dienen später als Schablonen. Ich habe für meine Fische lufttrocknenden Ton verwendet. Mit einem Rollstab die Masse auf einer Silikonmatte ausrollen. Der Ton sollte eine Dicke von etwa einem Zentimeter haben, sonst werden die Fische am Ende zu dünn und brechen leicht auseinander. Die Schablone auf den Ton legen und den Fisch mithilfe eines Messers ausschneiden. Mit ein bisschen Wasser die Kanten des Fisches abrunden. Mit dem Modellierwerkzeug könnt ihr eurem Fisch anschließend noch ein paar Linien, eine kleine Flosse oder ein Gesicht mit Mund und Augen verpassen. Am Ende den Fisch mit dem Holzstäbchen in der Mitte aufspießen. Dann den Ton trocknen lassen. Anschließend könnt ihr auf diese Weise noch weitere Fische formen – wie viele, das bleibt euch überlassen. Sind die Fische getrocknet, könnt ihr sie mit Acryl- oder Kreidefarbe anmalen. Ich habe verschiedene Blau-Töne ausgesucht und diese anschließend noch mit einem Acryllack überstrichen. Das lässt sie schön glänzen. Wer mag, kann die Holzstäbe auf verschiedene Längen kürzen, damit die Fische nicht alle auf gleicher Höhe schwimmen. Ich finde, das sieht schöner aus.