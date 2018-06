Sonnige Aussichten

Anzeige

Abgesehen von einem sonnigen Platz genügt den Sommerblumen normale Gartenerde. „Man muss die Pflanze nur ordentlich gießen und düngen“, so Kollatz.

Die Sonnenbraut

Ebenfalls aus Amerika stammt die Sonnenbraut (Helenium), von der es mehr als 30 Arten gibt. Die ein- oder mehrjährige, bis zu 1,50 Meter hohe Staude blüht von Juli bis September – und das in vielen Farben: Je nach Züchtung umgeben gelbe, orange, rote und rot-braune Zungenblätter den kugelförmigen Blütenstand. „Die Sorten gehen meist auf Kreuzungen mit der Großblütigen Sonnenbraut Helenium autumnale zurück“, sagt Wolfgang Härtel, Mitglied im Bund deutscher Staudengärtner in Bonn.

Die Zierpflanzen gedeihen am besten an einen sonnigen, feuchten Standort. Braun blühende Sorten vertragen laut Härtel aber auch weniger Sonne. „Im Halbschatten blühen sie oft sogar ausdauernder.“

Das Sonnenröschen

Wie die Sonnenblume richtet auch das Sonnenröschen (Helianthemum) seine Blüte nach dem Himmelskörper aus. Die Pflanzenfamilie umfasst mehr als 100 Arten, die in unterschiedlichen Ausprägungen in Süd-, West- und Osteuropa zu Hause sind. Je nach Sorte blüht die gerade mal 20 Zentimeter hohe Staude meist in Gelb oder Orange, aber auch in Weiß, Creme oder Rosa und Hellviolett. „Sonnenröschen kommen in kleinen Komplexen am besten zur Geltung“, findet Härtel. Als ideal gilt ein sonniger Standort mit trockenem, durchlässigem Boden.

Die Sonnenwende

Auch die Sonnenwende (Heliotropium) folgt dem Stern, was ihren Namen begründet. Ursprünglich kommt der bis zu 60 Zentimeter hohe Strauch aus Peru. Hierzulande ist er auch unter dem Namen Vanilleblume bekannt – aus gutem Grund: „Die Blüten besitzen eine intensive violette Farbe und verströmen einen wohlriechenden Duft“, sagt Axel Klodt, Vorstandsmitglied beim Bundesverband Einzelhandelsgärtner. Da die Sonnenwende nicht frosthart ist, kultiviert man sie am besten im Topf. Die Pflanze benötigt einen nährstoffreichen Boden und während der Blüte viel Dünger.

Sonnenhut

Unter der Bezeichnung Sonnenhut sind gleich zwei Zierpflanzen bekannt: Scheinsonnenhut (Echinacea) und der Sonnenhut (Rudbeckia), der vielerorts auch Gewöhnlicher Sonnenhut heißt. Die Namen verdankt er seinem Aussehen: „Mit seinem goldgelben, körbchenförmigen Blütenstand und der dunkelbraunen Mitte sieht er aus wie ein breitkrempiger Hut“, erklärt Klodt.

Ursprünglich stammt die etwa ein Meter hohe, pflegeleichte Pflanze aus den feuchten, lichten Waldgebieten im Osten der USA. „Im Halbschatten verträgt sie aber auch trockenen Boden“, erklärt Klodt. Im Frühjahr gepflanzt, blüht die mehrjährige Staude ab August. Insgesamt gibt es 20 Arten, drei sind laut Klodt in Europa ansässig. „Die Schönste ist die Rudbeckia fulgida.“

Der Scheinsonnenhut

Der Scheinsonnenhut (Echinacea) kommt ebenfalls aus Nordamerika. Die mehrjährige Staude ist auch unter den Namen Roter Sonnenhut, Purpursonnenhut oder Igelkopf bekannt. Sie bevorzugt feuchte nährstoffreiche Böden und gilt als extrem winterhart.

Hierzulande hat sich die bis zu 1,50 Meter hohe Pflanze aufgrund ihrer bunten Blüten zu einer Modeblume entwickelt. „Je nach Sorte blüht sie von Juli bis September hellrot, hellrosa, orange, gelb und creme – auch gefüllt oder als Doppeldeckerblüte“, sagt Klodt. Die neueren Züchtungen sind seiner Ansicht nach aber nicht so haltbar. Der Experte empfiehlt daher robustere Sorten wie Magnus und Alba.

Klodts Pflege-Tipp: „Im ersten Jahr schon vor der Blüte zurückschneiden, dann wird die Pflanze kräftiger.“ Echinacea macht sich gut in einem Beet mit Ziergräsern, Fetthenne, Zinnien, Kosmeen und Duftnessel.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.06.2018