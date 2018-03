Sportlich bis ins hohe Alter

Anzeige

Das Konzept von Hoopers E'Motion unterscheidet sich vor allem dadurch von dem klassischen Agility, dass es nicht um die Schnelligkeit geht. Jeder Vierbeiner kann sich so viel oder so wenig Zeit lassen, wie er möchte. Außerdem wird der Hund nicht mit durch den Parcours begleitet, sondern erhält seine Befehle von einem fest vorgegebenen Führbereich aus. „Es ist ein Distanztraining basierend auf der Körpersprache und verbalen Hilfen", so Winternheimer. Der Parcours enthält auch keine Sprünge oder Kontaktzonengeräte und keinen Slalom. Stattdessen gibt es Pylonen, Tunnel und die Hoops, die Reifen die der Sportart ihren Namen geben. Diese werden in einer bestimmten Reihenfolge abgearbeitet mithilfe der angezeigten Handwechsel. Bei dem Parcoursaufbau wird vor allem darauf geachtet, dass jeder Hund ihn absolvieren kann. So werden ein Meter lange Tunnel mit einem Durchmesser von 80 Zentimetern benutzt.

Sie sind größer und kürzer als die Tunnel bei Agility und ermöglichen damit auch die Teilnahme von größeren Hunden und reduzieren die Rutschgefahr. Metalltonnen sind aufgrund der Verletzungsgefahr komplett verboten und die sogenannten Gates werden mit einem Netz bespannt, damit der Hund sich auch hier nicht verletzen kann. Auch die Bodenstreben der Hoops werden gepolstert oder sogar entfernt. „Wir achten bei Hoopers E'Motion by Katrin Werdin auf die Gesundheit der Hunde.", betont Winternheimer.

Dass die Nachfrage nach Hoopers riesig ist, glaubt man Sandra Winternheimer aufs Wort: „Hoopers E’Motion by Katrin Werdin eignet sich für nahezu alle Hunde.“ Angefangen bei Junghunden ab circa sechs Monaten, die bereits einen soliden Grundgehorsam besitzen, über ausrangierte Sporthunde, die noch weiter beschäftigt und ausgelastet werden wollen, bis hin zu an Arthrose erkrankten oder unter Hüftdysplasie leidenden Vierbeinern bereitet die Trendsportart jederhund Spaß und Motivation. Selbst Hunde schwererer Rassen finden hier einen belastungsarmen Sport. Zudem kann Hoopers gehandicapte Hunde dabei unterstützen wieder beweglicher und agiler zu werden und dies auch zu bleiben. Auch nach ausgeheilten Operationen hilft die Sportart dabei wieder fit zu werden. „Wir haben die Möglichkeit, die Parcours so anzupassen, dass sie für alle Hunde zu bewältigen sind und auch die Oldies sind stolz noch etwas geleistet zu haben.“, erzählt Winternheimer begeistert. Gleichzeitig ist Hoopers auch für jedermann geeignet. Winternheimer berichtet, dass gerade wegen der Distanz im Training auch Menschen mit beweglicher Einschränkung die Sportart mit ihren Hunden ausüben können. „Auch das war mit einer der Gründe, warum Hoopers nach Deutschland kam. Man hat nach einer Beschäftigung für den Hund gesucht, als der Hundeführer nicht mehr mit ihm rennen konnte. Ich selbst habe eine Rollstuhlfahrerin im Training, die mich erfolgreich und mit Freude begleitet.“, so Winternheimer.

Für einen Einstieg in das Hoopers-Training empfiehlt Winternheimer erst einmal an einem Einsteigertag oder einem Seminarwochenende teilzunehmen: „Hier wird das Wichtigste für den Anfang gezeigt sowie Spaß an Hoopers geweckt.“ Für Interessenten bietet sie auch an einmal live beim Training zuzuschauen, um sich ein Bild von der Sportart zu machen und die Begeisterung vor Ort zu erleben. Im Internet gibt es auch eine große Auswahl an Videos über die Sportart, allerdings betont Winternheimer, dass man hier sehr aufpassen muss. Es gäbe große Unterschiede und nicht jede Herangehensweise entspreche den Gesundheitsstandards von Katrin Werdin. Nach den ersten Einstiegsveranstaltungen kann man sich auch mit zwei Pylonen von mindestens 40 Zentimetern und zwei Hoops schon seinen eigenen kleinen Parcours bauen und daheim im eigenen Garten oder im Park üben. Tonnen, Tunnel und Gates werden dann nach und nach mit eingebaut. Für besonders ehrgeizige Vierbeiner oder Hundebesitzer gibt es inzwischen sogar Turniere. Am 10. Mai findet das nächste Turnier unter der Leitung von Katrin Werdin in Ingelheim statt. Die perfekte Möglichkeit also den Hype einmal live zu verfolgen.

