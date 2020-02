Stofftasche betört durch französisches Flair

„Bonjour“, ihr Lieben! Bedruckte Stoffbeutel liegen im Trend und ich mag sie besonders, weil sie nachhaltig und hip sind. Wie mir meine Idee zu dieser französisch angehauchten Stofftasche kam und wie ihr sie nachmachen könnt, lest ihr hier.

Jute statt Plastik klingt ein bisschen nach 80er Jahren, aber die neuen Beutel sind sehr schick und topaktuell! Plastiktüten für den Einkauf im Supermarkt kommen mir schon lange nicht mehr in die Tüte. Körbe und schöne Stofftaschen dagegen fahren immer im Auto mit. Nur mal kurz die Welt retten und dabei stylish aussehen? Na klar, wir sind die „Juten“!

Jetzt habe ich einen Beutel selbst beschriftet und war begeistert, wie einfach und schnell das ging. Wollt ihr auch?

Aber von vorne, so kam der Beutel zum Spruch: „Madame, isch abe meine Café au lait schon zehn Jahre getrunken aus diese Bol, es ist öchste Zeit für eine Bösitzörwöchsel“, erklärt mir Laurent, ein charmanter Franzose auf dem Heidelberger Flohmarkt. Er hat mir gerade zwei Original französische Milchkaffee-Schüsseln überlassen, die sogenannten Bols. Ich hatte sie eigentlich für Müslischalen gehalten.

Kopfkino mit Untertiteln

Doch jetzt, wo ich weiß, welchem Zweck die Schalen gedient haben, startet das Kopf-Kino. Mit französischen Untertiteln! Ich sehe Laurent und sein Chérie auf einem Balkon über den Dächern von Paris sitzen. Chérie knabbert an ihrem Croissant. „Laurent, machst du mir einen Café?“ – „Oui Oui, chérie!“

Ein Poster mit dem Schriftzug habe ich kürzlich in einem Café entdeckt und war sofort verliebt! Fix ein Foto gemacht und auf Inspiration gewartet, die dann in Form des Franzosen Laurent am Samstagmorgen auf dem Flohmarkt kam. Die Idee war geboren: Eine Stofftasche sollte es werden. Mit dem Beutel darf französisches Flair bei uns einziehen und aus unserer Terrasse einen winzigen Balkon über den Dächern von Paris machen.

Ich habe zuerst den „Oui Oui, Cherie“ Schriftzug ausgedruckt und auf die passende Größe kopiert. Dann braucht ihr eine weiße Baumwolltasche. Sie hat den Vorteil, dass der Stoff dünn und transparent ist, so dass man die Schrift durchsehen kann. So kann man die Worte ganz einfach mit Stoffmalfarbe nachzeichnen. Voilà! Das funktioniert natürlich auch mit T-Shirts, Geschirrtüchern oder Stoffservietten.

Wenn ihr einen Spruch seht, der Euch gefällt, schnappt euch Farbe und Pinsel – es ist wirklich einfach. In rund 30 Minuten habt ihr eine ganz individuelle Tasche, die niemand sonst trägt! Das Döschen Stoffmalfarbe gibt es im Bastelladen für wenig Geld. Meine Tasche hatte ich vor einer Weile auch dort mitgenommen. Cracks an der Nähmaschine können die Beutel natürlich auch selbst schneidern. Nach dem Trocknen wird die Schrift noch kurz durch Bügeln fixiert. So übersteht die Tasche auch einen Marktbesuch im Regen und darf sogar bei 40 Grad in die Waschmaschine. Also: Viel Spaß damit!

