Tapeten-Wechsel

Wer Lust auf unkomplizierte und schnelle Veränderung im Badezimmer hat, sollte definitiv einen Blick auf Tapeten werfen. Mit ihren modernen Mustern und ausgefallenen Farbkombinationen sind vor allem Vliestapeten eine stilvolle Alternative zu Badezimmer-Fliesen. Nicht ohne Grund zählen sie zu den beliebtesten Tapetenarten, denn Vliestapeten sind nicht nur modern, sondern auch überaus praktisch. Sie sind sehr leicht in der Anwendung, denn sie lassen sich an der eingekleisterten Wand anbringen und auf Wunsch auch einfach wieder entfernen. Da sie sich weder im feuchten Zustand ausdehnen, noch im trockenen Zustand wieder zusammenziehen, eignen sich Vliestapeten ideal für Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit. Bei der Auswahl der richtigen Wandbekleidung helfen die praktischen Tapetensymbole, die sich auf jeder Rolle befinden. Tapeten mit dem Symbol der drei Wellen sind „hochwaschbeständig“ und vertragen auch Wasserspritzer oder Zahnpasta. Ist die Tapete zusätzlich mit einem Bürstensymbol gekennzeichnet, lassen sich sogar hartnäckige Flecken mit einem feuchten Tuch, Schwamm oder einer weichen Bürste problemlos entfernen. Tapeten können ungünstige Raumsituationen, wie Raumgröße oder Lichtverhältnisse, effektvoll optimieren. Gäste-WCs oder Mini-Bäder gewinnen vor allem durch helle, zarte Farben an erfrischender Optik. Tapeten in warmen Farbtönen und fließenden Mustern verwandeln geräumige Badezimmer in intime Rückzugsorte. Kombiniert mit einer farblich passenden Einrichtung lässt sich so ein wundervolles Bad-Design mit Spa-Feeling kreieren.

