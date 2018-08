Technik schreckt Einbrecher ab

Anzeige

Frankfurt.Einbruchschutz im Haus muss sich nicht auf Riegel an Türen oder Schlösser an den Fenstern beschränken. Auch Smart-Home-Lösungen sollen für Schutz und schnelle Warnungen bei einem Einbruchsversuch sorgen. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Was bedeutet smarter Einbruchschutz?

Tipps im Internet Die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes stellt unter www.k-einbruch.de verschiedene Sicherheitstipps zusammen, darunter auch Smart-Home-Lösungen. Unter http://dpaq.de/K1kXZ ist die Broschüre „Internet der Dinge – aber sicher!“ des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik zu finden. Die Initiative „Nicht bei mir!“ hat unter www.nicht-bei-mir.de Tipps rund um das Smart Home zusammengestellt.

Das Smart Home ist ein mit intelligenter Technologie vernetzter Wohnraum. Die Fenster öffnen sich zum Beispiel automatisch, die Rollläden reagieren selbstständig auf Sonneneinstrahlung, und Waschmaschine und Co. können mit dem Smartphone aus der Ferne gesteuert werden. Auch der Einbruchschutz lässt sich steuern. Zum Beispiel, indem eine Kamera an der Eingangstür nicht nur aufzeichnet, sondern sogar registriert, dass jemand sich daran zu schaffen macht. Sie schickt dann eine Warn-Nachricht aufs Smartphone, mit Liveaufnahmen. So kann man gleich die Polizei rufen.

Andere Lösungen sind Bewegungsmelder oder Glasdrucksensoren, die sich ebenfalls auf dem Smartphone melden, wenn eine Scheibe zerschlagen wird. Öffnungsmelder für Türen und Fenster registrieren ungewöhnliche Bewegungen. Und letztlich gehören auch smarte Alarmanlagen dazu.