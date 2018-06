Tillandsien aus Papier

Anzeige

Die Blätter zeichnet ihr eins zu eins auf euer grünes Papier und schneidet diese aus. Damit die Blätter eine leichte Wölbung bekommen, einfach über eine Schere ziehen. Dann die kleine Kugel in die Hand nehmen und zuerst die kleinsten Blätter mit Heißkleber rundherum an der Kugel befestigen.

Anschließend kommt die nächste Lage mit den nächstgrößeren Blättern an die Reihe. Auch diese werden rundherum angeklebt. Mit der dritten Lage verfahrt ihr genauso. Bei der vierten und fünften, also der vorletzten und letzten Lage, müsst ihr die Enden eurer Papier-Blätter ein bisschen umbiegen, damit sie die Kugel auch gut umschließen und am Ende nichts mehr von ihr zu sehen ist. Und fertig!

Die kleinen Pflanzen könnt ihr wunderbar in kleine Blumentöpfe geben und auf den Schreibtisch stellen. Von weitem sieht man gar nicht, dass sie aus Papier sind. Und das beste daran: Ihr müsst sie nicht gießen! Viel Spaß beim Nachbasteln, eure Esther!

