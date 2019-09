Tipps gegen Abzocke

Berlin.Jemand verliert seinen Schlüssel, kommt nicht mehr in die Wohnung rein. Dann kann das Öffnen einer Tür teuer werden. Denn manche Schlüsseldienste verlangen ein Vielfaches der ortsüblichen Preise. Das zeigt eine Stichprobe der Stiftung Warentest (Zeitschrift „test“, Ausgabe 10/2019). So kassieren einige Anbieter für ihren Service 65 Euro, während andere mehr als 450 Euro wollen – in Extremfällen sogar über 1000 Euro. Wer sich am Wochenende oder nachts aussperrt, muss häufig noch mit Zuschlägen rechnen.

Je nach Tageszeit und Region sollte die Dienstleistung maximal aber etwa 110 bis 250 Euro kosten – davon gehen Gerichte nach Angaben der Experten aus. Das Problem: Manche Dienstleister nutzen die missliche Lage aus und zocken Verbraucher ab. Die Tester raten deshalb, nicht den erstbesten Anbieter anzurufen, sondern im Internet nach einen korrektem Schlüsseldienst in der Nähe zu suchen. Dafür das Impressum der Webseite kontrollieren. Verbraucher sollten am Telefon auch nach Anfahrtskosten fragen.

Zudem sollten sie vorab am Telefon einen Festpreis vereinbaren und den Betrag niemals bar bezahlen – sonst ist das zu viel bezahlte Geld in der Regel weg. Sicher sei nur eine Überweisung. Wer zuviel gezahlt hat, sollte sich an einen Anwalt wenden – eine Anzeige bei der Polizei bringe laut Stiftung Warentest meist wenig. Das Risiko liege dann jedoch beim Kläger, er müsse auch in Vorkasse gehen. Am besten sorgen Verbraucher für den Notfall vor: Speichern Sie die Notrufnummer von einem seriösen Anbieter in ihrer Umgebung im Handy ab. Noch besser: einen Ersatzschlüssel bei Nachbarn oder Freunden deponieren. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019