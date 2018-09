Von manchen Obstbäumen sind in diesem Sommer Äste abgebrochen. Das lag vor allem an zu vielen Früchten. Die Experten der Bayerischen Gartenakademie raten, solche Bruchstellen mit einem glatten Schnitt nachzubearbeiten. Denn das verhindere, dass Schadorganismen in die Wunde eindringen. Außerdem sollten reich tragende Äste auch noch abgestützt werden, damit sie nicht brechen.

