Triebe mit Raupen beseitigen

Am Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus) lassen sich im Frühjahr die Nachkommen der Spindelbaumgespinstmotte nieder. Sie entwickeln daran auffällige Gespinste. An Sträuchern mit sehr vielen Raupen ist es eventuell sinnvoll, diese zu bekämpfen. Sonst droht Kahlfraß, erklärt der Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Man könne stärker befallene Triebe mitsamt der Raupen und Gespinste herausschneiden und beseitigen. Pflanzenschutzmittel sollten im Garten aber nicht eingesetzt werden. Die Raupen sind cremefarben bis hellgrau mit vielen schwarzen Flecken. Im Juni und Juli sind sie verpuppt in weiße Kokons.