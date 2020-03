Tücher aus Bienenwachs herstellen

Berlin.Wer Plastik dauerhaft in seinem Haushalt vermeiden möchte, sollte auch die Frischhaltefolie abschaffen. Tücher mit einer Schicht Bienenwachs lassen sich ebenso wie die Folie zum Abdecken und Einwickeln von Speisen nutzen – und das viele Male. Dafür braucht man einen Baumwollstoff in gewünschter Größe. Vielleicht hat man ja noch ein altes Shirt zu Hause, das sich so weiternutzen lässt. Es ist wichtig, dass gefärbte Baumwolle lebensmittelecht ist – weder abfärbt noch in Lebensmittel übergeht.

Der Stoff wird am Rand eingesäumt. Das Tuch auf einen Bogen Backpapier legen und Stücke Bienenwachs darauf verteilen. Diese können etwa gesammelte kleine Reste von Bienenwachs-Kerzen sein. Ein weiterer Bogen Backpapier wird darüber gelegt und das heiße Bügeleisen darüber geschoben. Das Wachs schmilzt und verteilt sich dabei auf dem Tuch. Nun kurz warten, bevor man das Papier abzieht, da das Wachs noch heiß sein kann.

Achtung: Die Tücher sind nicht in allen Fällen eine Alternative, denn sie lassen sich nur mit lauwarmem Wasser abwischen und nicht heiß spülen. Das würde das Wachs schmelzen lassen. Dies kann zum Hygienerisiko werden, wenn die Tücher etwa Kontakt mit keimbelasteten Lebensmitteln haben - was etwa bei rohem Fleisch oder Fisch der Fall sein kann. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.03.2020