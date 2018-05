Unter lichter Baumkrone am kühlsten

Anzeige

An heißen Sommertagen suchen alle den kühlsten Platz. Im Garten und Park ist das ausgerechnet unter Baumkronen, die nicht den stärksten Schatten spenden. Laut einer Studie ist es in Städten hier kühler als unter dichten Kronen. Voraussetzung: Die Bäume wachsen im Gras.

An heißen Sommertagen ist ein Platz unter Bäumen besonders angenehm: Hier ist es nicht nur schattig, sondern oftmals auch etwas kühler. Dem sind Wissenschaftler der Technischen Universität München (TUM) nachgegangen und haben zwei beliebte Stadtbäume auf ihren Kühlungseffekt untersucht. Ihr Rat: An heißen Sommertagen sucht man sich in Parks und Gärten besser ein Plätzchen unter Bäumen, die eine weniger dichte Baumkrone haben und im Gras wachsen.

Dazu gehört die untersuchte Robinie. Sie ist bei großer Hitze eine bessere natürliche Klimaanlage als die Winterlinde. Der Grund: Die Baumkrone der Robinie ist lichter als die der Linde, und die Blattflächen sind kleiner. Daher verdunstet die Robinie weniger Wasser und muss dem Boden weniger Feuchtigkeit entziehen.