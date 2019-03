Versicherung zahlt nach Wartezeit

Berlin.Eine Wohngebäudeversicherung deckt nicht automatisch alles ab. Versichert sind Verbraucher zwar gegen Schäden durch Sturm, Feuer oder Hagel, erklärt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Nach Schäden durch Starkregen oder Hochwasser greift der Schutz aber nicht. Hier benötigen Eigentümer den erweiterten Naturgefahrenschutz, auch Elementarschutz genannt. Er lässt sich im bestehenden Vertrag meist ergänzen. Wichtig zu bedenken: Versicherungen kommen erst nach einer gewissen Wartezeit für Schäden auf. In der Regel müssen Versicherungsnehmer ein paar Monate warten, bis sie ihre neue Versicherung in Anspruch nehmen können. So wollen sich die Unternehmen vor Missbrauch schützen. dpa

