Von Indexfonds profitieren

Berlin.Die Immobilienfinanzierung lässt sich mit börsengehandelten Indexfonds (ETF) gut optimieren. Käufer, die einen Teil ihres Eigenkapitals in einen ETF stecken, können am Ende der Laufzeit davon profitieren, so die Zeitschrift „Finanztest“ der Stiftung Warentest. Das gelingt, wenn die Fondsanteile bis zum Ende der Zinsbindung nach Steuern mehr Rendite bringen, als der Kredit Zinsen kostet. Die Chancen dafür stehen gut: Ein ETF auf den MSCI World Index hat von 1970 bis 2000 bei einer Anlagedauer von 20 Jahren im Schnitt acht Prozent Rendite gebracht. Baudarlehen kosten weit weniger. Voraussetzung dafür ist aber, dass Käufer genug Eigenkapital mitbringen. Die Kaufnebenkosten und 20 bis 30 Prozent des Kaufpreises sollten aus eigener Tasche finanziert werden. Erst wenn dann Geld übrig ist, kommt eine Kombination mit einer Fondsanlage in Betracht. tmn

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.11.2020