Vorsicht – falscher Eigentümer!

Gut zu wissen: Mieter sind nicht verpflichtet, eine Kaution sofort und in voller Höhe zu zahlen. Der Gesetzgeber hat im Paragrafen 551 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) ausdrücklich geregelt, dass eine Kaution in drei Raten gezahlt werden kann. Damit soll der Mieter vor finanzieller Überforderung beim Umzug geschützt werden. Eine andere Vereinbarung ist unwirksam, entschied der Bundesgerichtshof.

Da aber Mieter oftmals fürchten, ein anderer könnte die Wohnung bekommen, gehen sie trotzdem auf die an sich unzulässige Forderung des Vermieters – und werden so leichtes Opfer für Gauner. Was tun? Ein Fachanwalt für Strafrecht rät: „Wenn ein Vermieter sofort die volle Kaution haben will, ist größtes Misstrauen angebracht. Mit einer Grundbuch-Anfrage lässt sich klären, ob der angebliche Vermieter wirklich Eigentümer ist oder zumindest ein Nießbrauchsrecht hat.“ Hausverwaltungen dürfen natürlich ebenfalls vermieten, ohne Eigentümer zu sein. Eine seriöse Hausverwaltung wird die Ratenzahlung für die Kaution akzeptieren und auf Anfrage ihre Verwaltervollmacht vorlegen.

Bürgschaft als Alternative

Ein anderer Schutz vor Kautions-Betrügereien besteht darin, das Geld erst gar nicht an den Vermieter zu überweisen. Der Gesetzgeber lässt es zu, dass Mieter die Kaution etwa als Wertpapier-Depot in ihrem Vermögen behalten und einen Teilbetrag davon – in Höhe der Kaution – an den Vermieter verpfänden.

Eine weitere Alternative kann sein, dem Vermieter eine Bank-Bürgschaft zu präsentieren. Die Bank verpflichtet sich damit, für Forderungen des Vermieters bis zur Kautionshöhe aufzukommen. Bei guten Kunden etwa mit Sparanlagen bei der Bank sind solche Bürgschaften in der Regel kein Problem.

Wer indes auf einen Betrüger reingefallen ist, sollte schnellstmöglich zur Polizei gehen. Je früher die Strafverfolgung beginnt, desto größer sind die Chancen, von dem Geld noch was wiederzusehen.

